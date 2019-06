Halle: Goffin retourne en finale

Pour la première fois depuis novembre 2017 et le Masters de Londres, David Goffin va disputer, à Halle, une finale sur le circuit ATP.

Le Belge, qui affrontera sur le gazon allemand le vainqueur de l’inédit duel entre son grand ami Pierre-Hugues Herbert et Roger Federer, a dominé samedi l’Italien Matteo Berrettini (7-6[4], 6-3), qui restait sur huit victoires de rang.

