Federer, quelle santé !

Il s’amuse bien, Roger Federer. En pleine renaissance sur terre battue, après trois ans loin de la surface, il multiplie les sets, les rencontres d’exception et les balles de match (sauvées ou ratées). La semaine dernière, à Madrid, il en avait écarté deux face à Gael Monfils avant de gagner, puis il en avait manqué deux contre Dominic Thiem avant de perdre. Cette fois, à Rome contre Borna Coric, il en a sauvé deux dans le tie-break et s’est imposé (2-6, 6-4, 7-6), le tout en conclusion d’une journée marathon.

A cause de la pluie qui a annulé tout le programme de mercredi, "Rodgeur" et les autres cadors ont donc démarré jeudi, mais ont dû enchaîner leur 16e de finale et leur huitième. Pour Rafael Nadal, par exemple, ça a été beaucoup plus clair: 6-0, 6-1 contre Jérémy Chardy, puis 6-1, 6-0 devant Nikoloz Basilashvili. Novak Djokovic n’a pas traîné non plus, expédiant Denis Shapovalov (6-1, 6-3) et Philipp Kohlschreiber (6-3, 6-2). Roger Federer, lui, avait commencé assez tranquillement face à Joao Sousa (6-4, 6-3).

"C'est bien d'être chanceux, parfois"

Mais avec Coric, on pouvait donc s’attendre à un duel costaud. "J’avais vraiment du mal à voir la balle au premier set, explique le Bâlois sur le site de l’ATP. Il y avait beaucoup d’ombre, je ne trouvais pas bien les lignes, donc pas de coups gagnants. J’ai juste essayé de ne pas perdre. Je lui ai donné l’opportunité de gagner, il ne l’a pas saisie, donc finalement je l’ai prise. Je suis vraiment chanceux, comme je l’ai été à Madrid. C’est bien d’être chanceux, parfois. J’ai perdu beaucoup de matches comme ça, donc c’est cool. C’est exactement l’atmosphère qu’on recherche."

Son quart de finale, vendredi contre Stefanos Tsitsipas - tombeur de Rafael Nadal à Madrid, il y a moins d'une semaine – est très attendu. Un de ces deux hommes devrait ensuite retrouver Rafael Nadal en demies, à moins d’une improbable victoire de Fernando Verdasco face à son compatriote. A 10 jours seulement du début de Roland-Garros, on suivra aussi de très près le quart bouillant entre Novak Djokovic et Juan Martin Del Potro. Et promis, on ne jurera plus que la finale opposera "Djoko" à "Rafa" !