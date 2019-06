Classement ATP: Nadal reste loin de Djokovic

Avec un Roland-Garros qui s'est terminé comme l'an passé par une victoire de Rafael Nadal sur Dominic Thiem, le classement ATP n'évolue pas beaucoup ce lundi, puisque les huit premiers restent les mêmes. Et c'est même Novak Djokovic, quart de finaliste à Paris l'an passé et demi-finaliste cette fois-ci, qui augmente son avance de 360 points sur Nadal, avec 12 715 points pour le Serbe, et 7945 points pour le Majorquin. Federer est 3e avec 6670 points, tandis que Thiem reste 4e avec le même total qu'avant la quinzaine (4685 points). Nadal se console en prenant la première place à la Race, devant Djokovic, Federer et Thiem.

On note toutefois deux entrées dans le Top 10, celles de Karen Khachanov (9e) et Fabio Fognini (10e), qui éjectent John Isner (11e) et Juan Martin del Potro (12e).

Côté français, Gaël Monfils gagne une place (16e), alors que Benoît Paire, après son huitième de finale à Roland-Garros, progresse de dix rangs (28e) et se retrouve n°3 français derrière Lucas Pouille (26e). A noter aussi les belles progressions de Corentin Moutet (102e, +8 places), Grégoire Barrere (116e, +11) et Antoine Hoang (118e, +28), qui se rapprochent du Top 100. Nicolas Mahut (189e, +63) et Elliot Benchetrit (223e, +50) sont également récompensés de leurs bons parcours à Paris.