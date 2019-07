Bastad: Chardy se paye la tête de série n°1

Le retour sur terre battue inspire à l'évidence Jérémy Chardy. Le Palois a en effet validé ce mercredi sa qualification pour les quarts de finale du tournoi de Bastad.

Après une victoire en 3 sets au tour précédent sur l'Espagnol Carreno Busta, le 80e joueur mondial vient à bout plus facilement du Chilien Christian Garin, tête de série n°1, dominé en 2 manches (6-4, 6-4) et 1h34 de jeu.

L'accès au dernier carré en Suède passera par un prochain match contre le vainqueur de la rencontre entre le jeune Suédois Mykael Ymer (20 ans), bénéficiaire d'une wild-card, et un autre Chilien, Nicolas Jarry.

How about that backhand from Jeremy Chardy (@jimchardy)?



#SwedishOpen #Chardy pic.twitter.com/TRYlMOA4HK