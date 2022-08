ATP - Winston Salem : Gaston encore battu d'entrée

Gaston sous pression

Si Hugo Gaston comptait sur le tournoi de Winston Salem pour préparer au mieux l'US Open, qui débute lundi prochain, c'est raté... Le Toulousain, qui fêtera ses 22 ans vendredi, a été éliminé dès son entrée en lice par John Millman, un joueur moins bien classé que lui (101eme contre 68eme), qu'il affrontait pour la première fois.Mené 2-0 d'entrée de match, le Français a réussi à débreaker, mais a perdu de nouveau son service dans la foulée (3-1). Il a ensuite manqué deux balles de break et finalement, à 5-2, c'est l'Australien qui lui a pris une fois de plus sa mise en jeu pour empocher le set. Le scénario s'est avéré quasi-identique dans la deuxième manche. Millman a mené 3-0, puis Gaston est revenu à 3-2, mais s'est fait breaker immédiatement (4-2) et n'a jamais pu revenir. C'est donc l'Australien qui affrontera Albert Ramos-Vinolas en seizièmes de finale.Hugo Gaston s'incline une fois de plus d'entrée de tournoi cet été. Cela avait déjà été le cas à Gstaad, à Montréal (où il était sorti des qualifications) et à Cincinnati. De quoi aborder l'US Open avec inquiétude. Un tournoi où il s'était incliné au deuxième tour des qualifications l'an passé. Cette année, le quart de finaliste du dernier Rolex Paris Masters entrera directement dans le tableau, et il serait bien inspiré de gagner quelques matchs, car il aura beaucoup de points à défendre jusqu'à la fin de l'année, lui qui avait enchaîné les bons résultats en Challenger en septembre-octobre avant de briller à Bercy l'an passé.