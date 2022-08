An ♠️ to seal the deal! 🙌@EmilRuusuvuori takes out Hubert Hurkacz 6-4 7-6 for the biggest win of his career!@CitiOpen | #CitiOpen pic.twitter.com/LQusIPsRJO

Hurkacz n’a jamais trouvé la solution

Hubert Hurkacz n’a pas réussi son retour à la compétition. Eliminé dès son entrée en lice à Wimbledon, le Polonais a subi la même mésaventure ce mercredi sur les courts de Washington. Le Polonais, tête de série numéro 2 du tournoi, s’est incliné en deux manches face à Emil Ruusuvuori. Le 11eme joueur mondial, après un round d’observation durant les trois premiers jeux, a été le premier à se procurer une balle de break mais sans parvenir à la convertir. Le Finlandais, quant à lui, a connu plus de réussite dès le jeu suivant puis, après avoir confirmé se break, a mené quatre jeux à deux. A partir de là, aucun des deux joueurs n’a connu la moindre difficulté au service et, sur un dernier jeu blanc, Emil Ruusuvuori a empoché le premier set.La deuxième manche a vu les deux joueurs se neutraliser de bout en bout. Pourtant, c’est Hubert Hurkacz qui a été le plus pressant sur le service de son adversaire. Toutefois, cette fois encore, le Polonais n’a pas su converti les trois balles de break qu’il a pu obtenir dans le sixième jeu. Emil Ruusuvuori, quant à lui, n’a pas mis au jour de faille dans le service de son adversaire et c’est fort logiquement que la rencontre s’est achevée au jeu décisif. Un temps équilibré, comme l’essentiel de la rencontre, ce tiebreak a ensuite basculé en faveur du Finlandais. Concluant par une série de cinq points remportés consécutivement, le 46eme mondial s’impose (6-4, 7-6 en 1h43’) et créé une petite surprise à Washington. Mikael Ymer sera son prochain adversaire. Le Suédois a pris le meilleur sur la tête de série numéro 15 Aslan Karatsev en trois manches (6-4, 3-6, 6-4 en 2h26').