ATP - Umag : Sinner passe sans forcer face à Carballes Baena

JANNIK WINNER 👏

The second seed makes it into his first SF of the season after defeating Carballes Baena 6-4, 7-6(5) 🙌 @janniksin | @CroatiaOpenUmag | #CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/YmbrXvh7Lt



— ATP Tour (@atptour) July 29, 2022

Sinner a fini par conclure

Il y aura forcément un Italien en finale à Umag. En effet, après Franco Agamenone et Giulio Zeppieri, c’est Jannik Sinner qui a rejoint le dernier carré sur la terre battue croate. Pour cela, la tête de série numéro 2 a pris le meilleur sur Roberto Carballes Baena en deux manches. Une rencontre que le 10eme joueur mondial a su prendre par le bon bout avec le break obtenu dès le deuxième jeu de service de l’Espagnol. Jamais inquiété sur son service mais ne parvenant pas non plus à corser l’addition, Jannik Sinner s’est montré patient et la première balle de set s’est avéré être la bonne. La deuxième manche a démarré avec un scenario similaire à celui de la première mais, cette fois, Roberto Carballes Baena a su tenir bon quand, sur son deuxième jeu de service, l’Italien a obtenu pas moins de cinq balles de break.Les écartant une à une, le 86eme joueur mondial a su conserver son service et maintenir un équilibre qui a tenu jusqu’aux abords du jeu décisif. En effet, dans le onzième jeu, Jannik Sinner a fini par trouver la faille, non sans avoir laissé échapper deux balles de break en chemin. Servant alors pour le gain du match, la tête de série numéro 2 à Umag n’a pas confirmé l’ascendant pris. Roberto Carballes Baena a saisi sa chance et effacé son jeu de service de retard pour emmener l’Italien au tiebreak. Remportant six des huit premiers points, Jannik Sinner s’et mis en position favorable mais il a eu bien du mal à conclure. Ce n’est qu’à la quatrième balle de match que l’Italien a mis un terme à la rencontre (6-4, 7-6 en 2h15’). Un succès qui lui permet de rejoindre son compatriote Franco Agamenone en demi-finale ce samedi.