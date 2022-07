ATP - Umag : Musetti poursuit sa série aux dépens de Bedene

Can't stop, won't stop 💪

🇮🇹 Lorenzo Musetti extends his winning streak to six matches and outlasts Bedene 6-2 3-6 6-1 in Umag.#atpumag pic.twitter.com/cFKZnAhgV4



— Tennis TV (@TennisTV) July 26, 2022

Musetti a fini par trouver la solution

Lorenzo Musetti est sur une belle dynamique. Deux jours après sa victoire sur Carlos Alcaraz en finale du tournoi ATP de Hambourg, son tout premier titre sur le circuit, l’Italien a pris un bon départ à Umag. Opposé au Slovène Aljaz Bedene, le 31eme joueur mondial s’est imposé en trois manches. Une rencontre que Lorenzo Musetti a démarré par un jeu remporté blanc sur le service de son adversaire. Ce dernier, dépassé dans bien des secteurs de jeu, n’a jamais été en mesure de mettre en difficulté l’Italien et a fini par concéder une deuxième fois son service. La tête de série numéro 8 a alors profité de l’occasion pour conclure le premier set sur son propre engagement. La deuxième manche a eu des airs de « déjà vu » avec Lorenzo Musetti qui a breaké Aljaz Bedene dès le premier jeu mais le scenario a nettement divergé à partir de là.Le 283eme mondial, qui profite d’un classement protégé pour entrer dans le tableau, a infligé à l’Italien la perte de quatre jeux d’affilée afin de prendre les commandes au tableau d’affichage. Un ascendant qui n’a pas été remis en cause une seule fois et qui a permis au Slovène d’égaliser à une manche partout sur un jeu blanc. Le dernier set a tout d’abord vu les deux joueurs s’échanger des breaks, Aljaz Bedene répondant à Lorenzo Musetti. Toutefois, le 31eme mondial a alors placé un terrible coup d’accélérateur. Avec un seul point perdu sur ses deux derniers jeux de service et deux breaks, l’Italien a conclu la rencontre sur une série de quatre jeux remportés (6-2, 3-6, 6-1 en 1h57’). Un succès qui lui permet de rejoindre son compatriote Marco Cecchinato en huitièmes de finale à Umag.