ATP - Stuttgart : Murray s'offre Tsitsipas et va défier Kyrgios

Et maintenant, Kyrgios !

Andy Murray est toujours là ! Alors qu'il a fêté ses 35 ans au mois de mai, le joueur écossais, pas épargné par les blessures ces dernières années, s'est offert une victoire de prestige ce vendredi en quarts de finale du tournoi de Stuttgart.L'ancien n°1 mondial s'est montré très solide au service. Auteur de 5 aces (pour une seule double-faute) et 66% de premières balles, il a sauvé la seule balle de break que s'est procuré Tsitsipas, qui était en fait une balle de set, à 6-5 dans la première manche. Les premiers jeux du match ont été très rapides, et Murray a eu une première occasion de break à 3-3. Occasion manquée, comme pour le Grec à 6-5. Tout s'est donc joué au jeu décisif, où Murray s'est montré le plus solide, en l'emportant 7-4. Le deuxième set a été plus facile pour l'Ecossais, qui a breaké à 3-2, puis s'est procuré deux balles de match à 5-2, avant de l'emporter à 5-3. Il signe ainsi sa première victoire sur un joueur du Top 5 depuis son succès sur Novak Djokovic en finale du Masters 2016, au moment où il était au sommet de sa gloire.En demi-finale, sa première depuis Sydney en tout début de saison, Andy Murray sera opposé à un autre joueur qui a très peu joué sur terre battue pour mieux préparer le gazon, Nick Kyrgios. L'Australien a profité de l'abandon de Marton Fucsovics pour une raison encore indéterminée.Auteur de 6 aces et 59% de premières balles, Kyrgios (78eme mondial) n'a pas eu la moindre balle de break à défendre lors de cette partie face au 55eme mondial. Il a manqué une balle de break à 5-4 lors du premier set, qui s'est joué au jeu décisif. Un jeu décisif que l'Australien a facilement remporté 7-3. Sur sa lancée, il a breaké à 2-0 dans le deuxième set, et son adversaire a ensuite décidé de jeter l'éponge. Pour lui aussi, ce sera une deuxième demi-finale cette saison, après celle disputée sur la terre de Houston en avril, pour son dernier tournoi disputé. Murray mène 5-1 dans ses confrontations face à Kyrgios, mais sur gazon, le bilan est de 1-1. C'est en tout cas une demie très alléchante à laquelle les spectateurs de Stuttgart vont assister samedi !