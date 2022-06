ATP - 'S-Hertogenbosch : Mannarino renverse Nakashima et rejoint le dernier carré

Il tient décidément à son titre. Ce vendredi, le Français Adrian Mannarino, 70eme joueur mondial, a renversé l'Américain Brandon Nakashima, 64eme joueur mondial, en trois manches (6-7 (5), 6-1, 6-4) et 2h05 de jeu pour se qualifier en demi-finales du tournoi ATP 250 de 'S-Hertogenbosch aux Pays-Bas, sur gazon. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, pendant les cinq premiers jeux. A 3-2 en sa faveur, l'Américain a alors été le premier à se procurer une balle de break, mais sans parvenir à ses fins. Et c'est donc tout naturellement que les deux joueurs se sont alors dirigés vers un tie-break. Un jeu décisif équilibré, mais que Brandon Nakashima a remporté, à sa première opportunité (7-6 (5)). Dans la deuxième manche, le mieux classé des deux a été breaké d'entrée, puis une deuxième fois au pire des moments, soit à 4-1, pour ensuite voir le tenant du titre tranquillement égaliser à une manche partout, à sa première opportunité (6-1).

Trois balles de match pour Mannarino

Enfin, dans la troisième et dernière manche, même s'il s'y est repris à deux fois, le Tricolore a de nouveau breaké son adversaire d'entrée. Avant de manquer une balle de double-break à 3-1 en sa faveur. Fort de cet avantage toujours en poche, Adrian Mannarino a bien failli conclure à 5-3, sur le service de son concurrent du jour. Mais ce n'était que partie remise puisque le moins bien classé des deux a fini par avoir le dernier mot, sur son propre service et après un total de trois balles de matchs (6-4). Dans le dernier carré, son futur adversaire sera le vainqueur du duel qui opposera le Russe Daniil Medvedev, 2eme joueur mondial et tête de série n°1, au Biélorusse Ilya Ivashka, 49eme joueur mondial.