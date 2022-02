After a thrilling tiebreak, Hubert Hurkacz shuts the🚪on Jo-Wilfried Tsonga: 6-4 7-6(7). #abnamrowtt pic.twitter.com/OJ8EmQlepv

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 7, 2022

ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)

1er tour

Tsonga (FRA, WC)

Humbert (FRA)

Rinderknech (FRA)

Désormais classé au 247eme rang mondial au classement ATP, Jo-Wilfried Tsonga a connu de multiples pépins physiques ces dernières années, au dos et à un mollet notamment, l'empêchant d'exprimer pleinement son talent. Invité par les organisateurs du Masters 500 de Rotterdam se tenant cette semaine, le Manceau était opposé ce lundi à Hubert Hurkacz. Un adversaire de taille.. Breaké dans la première manche, le Français s'est incliné 6-4 avant de faire meilleure figure durant le second acte. Une bataille acharnée au cours de laquelle personne n'a été en mesure de voler la mise en jeu de l'autre. Dans le jeu décisif, "Jo" a bénéficié de deux balles de set qu'il n'a toutefois pas réussi à concrétiser. Cela l'a-t-il démobilisé ? C'est fort possible car il s'est effondré, perdant deux fois consécutivement des points sur son service et offrant l'opportunité au Polonais de s'adjuger le gain de la manche et du match. Une aubaine dont il s'est immédiatement délecté pour conclure l'affaire en 1h32 sur le score final de 6-4, 7-6 (7).. L'autre Tricolore engagé aux Pays-Bas ce lundi, Ugo Humbert, défiera le Britannique Cameron Norrie dans la soirée.Tsitsipas (GRE, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)Harris (AFS) - Ivashka (BIE)bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2bat: 6-4, 7-6 (7)Musetti (ITA) - M.Ymer (SUE)Zapatta Miralles (ESP, Q) - van de Zandschulp (PBS)Lehecka (RTC, Q) - Shapovalov (CAN, n°5)Norrie (GBR, n°6) -Khachanov (RUS) - Popyrin (AUS)Bublik (KAZ) - Murray (GBR, WC)Gerasimov (BIE, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)Karatsev (RUS, n°7) - Griekspoor (PBS, WC)Krajinovic (SER) - Fucsovics (HON)- Kwon (CdS)Laaksonen (SUI, Q) - Rublev (RUS, n°2)