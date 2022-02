Schwartzman expéditif, Carreño Busta et Ramos-Viñolas à la trappe

Coria s'en sort

Il a donc fini par avoir le dernier mot. L'Argentin Federico Coria, 63eme joueur mondial, est le premier joueur à rejoindre les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro au Brésil, sur terre battue, après avoir éliminé le vétéran espagnol Fernando Verdasco, 172eme joueur mondial, en trois sets (7-6 (2), 4-6, 6-4) et 3h03 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, l'Espagnol a perdu son service d'entrée, avant de s'y reprendre à quatre fois pour débreaker dans la foulée. L'Argentin s'est ensuite procuré trois nouvelles balles de break à 3-2, quand Fernando Verdasco en a obtenu une à 3-3, puis trois autres à 4-4. Les deux hommes sont donc allés juqu'au tie-break, survolé par Federico Coria. Dans la deuxième manche, après deux balles de break sauvées d'entrée, le moins bien classé des deux a perdu un service blanc dans la foulée, avant de débreaker tout de suite après. Après une nouvelle balle à sauver à 3-3, le 172eme a fini par égaliser à une manche partout, à sa troisième tentative, sur le propre service de son adversaire, qui plus est (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, breaké le premier, à 1-1, l'Espagnol a de nouveau refait son retard dans la foulée. S'il a eu une nouvelle opportunité de break juste après, Fernando Verdasco a aussi dû en sauver une à son tour. Finalement, le 172eme joueur a donc craqué au pire des moments, à 4-4. Et au moment de conclure, Federico Coria a d'abord dû sauver trois balles de débreak, avant d'avoir le dernier mot (6-4).



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Tenant du titre (en 2020) : Cristian Garin (CHI)



Huitièmes de finale

Berrettini (ITA, n°1) - Monteiro (BRE, WC)

Delbonis (ARG) - Alcaraz (ESP, n°7)

Fognini (ITA) bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 5-7, 6-4, 6-3

Coria (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (2), 4-6, 6-4



Andujar (ESP) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°8) : 7-5, 5-7, 6-3

Schwartzman (ARG, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-1

Sonego (ITA, n°6) - Kecmanovic (SER, Q)

F.Cerundolo (ARG) - Ruud (NOR, n°2)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Bye

Monteiro (BRE, WC) bat Baez (ARG, Q) : 1-6, 6-4, 6-4

Delbonis (ARG) bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2

Alcaraz (ESP, n°7) bat Munar (ESP) : 2-6, 6-2, 6-1



Carreño Busta (ESP, n°4) - Bye

Fognini (ITA) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Verdasco (ESP) bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3

Coria (ARG) bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0



Ramos-Viñolas (ESP, n°8) bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP) bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5

Martinez (ESP) bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°6) bat Djere (SER) : 6-2, 6-0

Kecmanovic (SER, Q) bat Meligeni Rodrigues (BRE, WC) : 6-3, 6-0

F.Cerundolo (ARG) bat Paire (FRA) : 6-3, 4-6, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye