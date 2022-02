ATP - Rio de Janeiro : Malgré la pluie, Berrettini et Alcaraz ont rejoint les quarts de finale

Alcaraz a peu tremblé face à Delbonis

RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Paire (FRA)

Il a fallu s’armer de patience à Rio de Janeiro. En effet, la pluie a été le principal protagoniste de la journée dans la cité carioca avec un court qui a été littéralement inondé et seulement deux rencontres qui, après une très longue interruption, ont pu aller à leur terme. Tête de série numéro 1, Matteo Berrettini a eu besoin de trois manches pour venir à bout du local de l’étape Thiago Monteiro. Avec le break dès le troisième jeu, l’Italien a pris la main dans le premier set, qu’il a ensuite conclu à sa première opportunité. Le Brésilien, quant à lui, a longtemps fait la course en tête après avoir breaké de manière précoce mais, au moment de conclure, il a cédé et laissé le 6eme mondial revenir. Après avoir sauvé deux balles de match, Thiago Monteiro a pu recoller à un set partout. La dernière manche a vu l’Italien manquer une chance de breaker dès le deuxième jeu mais c’est au dernier moment que la tête de série numéro 1 a fait la différence (6-4, 6-7, 6-3 en 2h49’).Pour une place en demi-finale, Matteo Berrettini devra affronter Carlos Alcaraz, tête de série numéro 7, qui a pris le meilleur sur Federico Delbonis. L’Espagnol a démarré tambour battant, prenant le service de l’Argentin dès le troisième jeu avant de ne pas être inquiété sur sa mise en jeu. Le 29eme mondial a toutefois eu besoin de deux balles de set pour confirmer son ascendant. Dos au mur, Federico Delbonis a réagi avec le break pour mener trois jeux à un dans la deuxième manche. Toutefois, l’Argentin a lancé une séquence de quatre jeux de service perdu et un statu quo entre les deux joueurs à quatre jeux partout. L’issue logique de ce set a été un jeu décisif qui s’est avéré être à sens unique. Si Federico Delbonis a effacé le mini-break concédé dès le premier échange, il a ensuite concédé à Carlos Alcaraz les cinq points suivants. L’Espagnol a ainsi conclu à sa première balle de match (6-4, 7-6 en 1h48’). Si la météo se montre clémente, la journée de samedi s’annonce intense avec les quarts de finale en début de journée puis les demi-finales en début de soirée.Berrettini (ITA, n°1) - Alcaraz (ESP, n°7)Fognini (ITA) - Coria (ARG)Andujar (ESP) - Schwartzman (ARG, n°3)Kecmanovic (SER, Q) - F.Cerundolo (ARG)bat Monteiro (BRE, WC) : 6-4, 6-7 (6), 6-3bat Delbonis (ARG) : 6-4, 7-6 (1)bat Carreño Busta (ESP, n°4) : 5-7, 6-4, 6-3bat Verdasco (ESP) : 7-6 (2), 4-6, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP, n°8) : 7-5, 5-7, 6-3bat Martinez (ESP) : 6-1, 6-1bat Sonego (ITA, n°6) : 7-5, 6-4bat Carballes Baena (ESP, Alt) : 6-3, 6-2- Byebat Baez (ARG, Q) : 1-6, 6-4, 6-4bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2bat Munar (ESP) : 2-6, 6-2, 6-1- Byebat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4- Byebat Djere (SER) : 6-2, 6-0bat Meligeni Rodrigues (BRE, WC) : 6-3, 6-0bat: 6-3, 4-6, 6-2- Bye