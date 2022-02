ATP - Rio de Janeiro : Garin éliminé dès le premier tour, Ramos-Viñolas, Verdasco et Delbonis passent sans encombre

Cristian Garin n’aura pas passé beaucoup de temps à Rio de Janeiro. Dernier vainqueur dans la cité carioca, en 2020, le Chilien est totalement passé à côté de son match face à Federico Coria. L’Argentin a très vite fait le break pour mener trois jeux à un. Puis, après avoir écarté deux balles de débreak, il a su insister pour creuser l’écart puis remporter le premier set à sa première occasion sur sa propre mise en jeu. Le deuxième set a été totalement à sens unique pour le frère cadet de Guillermo Coria. Convertissant trois de ses cinq balles de break et terminant la rencontre par deux jeux blancs, le 63eme mondial s’est montré expéditif (6-2, 6-0 en 1h16’). Pour une place en quarts de finale, l’Argentin devra en découdre avec Fernando Verdasco. L’Espagnol, bénéficiant d’un classement protégé pour entrer dans le tableau, a pris le meilleur sur Dusan Lajovic en deux manches (7-6, 6-3 en 1h54’). Dans un duel sud-américain, Federico Delbonis a eu besoin de trois set pour venir à bout de Daniel Elahi Galan (3-6, 6-3, 6-2 en 1h56’) et rejoindre la tête de série numéro 7 Carlos Alcaraz en huitièmes de finale. Fabio Fognini a pris le meilleur sur Facundo Bagnis (6-2, 6-4 en 1h14’) et sera le premier adversaire de Pablo Carreño Busta, tête de série numéro 4. Huitième dans la hiérarchie, Albert Ramos Viñolas a validé son billet pour les huitièmes de finale après sa victoire en deux manches sur Juan Ignacio Londero (6-3, 6-4 en 1h26’).



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Tenant du titre (en 2020) : Cristian Garin (CHI)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Bye

Baez (ARG, Q) - Monteiro (BRE, WC)

Delbonis (ARG) bat Galan (COL, Q) : 3-6, 6-3, 6-2

Munar (ESP) - Alcaraz (ESP, n°7)



Carreño Busta (ESP, n°4) - Bye

Fognini (ITA) bat Bagnis (ARG) : 6-2, 6-4

Verdasco (ESP) bat Lajovic (SER) : 7-6 (4), 6-3

Coria (ARG) bat Garin (CHI, n°5) : 6-2, 6-0



Ramos-Viñolas (ESP, n°8) bat Londero (ARG, Q) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP) bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5

Martinez (ESP) bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°6) - Djere (SER)

Meligeni Rodrigues (BRE, WC) - Kecmanovic (SER, Q)

F.Cerundolo (ARG) - Paire (FRA)

Ruud (NOR, n°2) - Bye