La terre battue brésilienne réussit aux Espagnols. Ce lundi, pour leur entrée en lice à Rio de Janeiro, Pablo Andujar et Pedro Martinez ont assuré pour rejoindre le 2eme tour du tournoi ATP 500. Dans un premier temps, opposé à Pablo Cuevas, le natif de Cuenca (36 ans comme l'Uruguayen) a remporté un long combat en deux sets (7-6, 7-5) et 2h09 de jeu. Pour cela, Andujar s'est montré plus solide que son adversaire pour s'en sortir et franchir ce 1er tour. Il pourrait désormais affronter son compatriote Albert Ramos-Vinolas, s'il se défait avant cela de l'Argentin Juan Ignacio Londero. De son côté, le 66eme mondial au classement ATP a éliminé le Chinois Juncheng Shang en deux manches (6-3, 6-4) et 1h43 de jeu. Grâce à un break dans chaque set, Martinez a logiquement rejoint l'Argentin Diego Schwartzman, tête de série numéro 3 à Rio de Janeiro, au 2eme tour.



RIO DE JANEIRO (Brésil, ATP 500, terre battue, 1 599 339€)

Tenant du titre (en 2020) : Cristian Garin (CHI)



1er tour

Berrettini (ITA, n°1) - Bye

Baez (ARG, Q) - Monteiro (BRE, WC)

Galan (COL, Q) - Delbonis (ARG)

Munar (ESP) - Alcaraz (ESP, n°7)



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Bagnis (ARG) - Fognini (ITA)

Verdasco (ESP) - Lajovic (SER)

Coria (ARG) - Garin (CHI, n°5)



Ramos-Vinolas (ESP, n°8) - Londero (ARG, Q)

Andujar (ESP) bat Cuevas (URU) : 7-6 (2), 7-5

Martinez (ESP) bat Shang (CHN, WC) : 6-3, 6-4

Schwartzman (ARG, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°6) - Djere (SER)

Meligeni Rodrigues (BRE, WC) - Kecmanovic (SER, Q)

F.Cerundolo (ARG) - Paire (FRA)

Ruud (NOR, n°2) - Bye