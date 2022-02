ATP - Pune : Ruusuvuori passe, Musetti, Travaglia et Altmaier au tapis

Les têtes de série n’ont pas été à la fête lors des quarts de finale du tournoi ATP de Pune. Numéro 2 dans la hiérarchie, Lorenzo Musetti a subi la loi du Polonais Kamil Majchrzak en ouverture de la journée. Remportant les quatre derniers jeux de la première manche, le 95eme mondial a pris l’ascendant mais l’Italien, après avoir fait le dos rond tout au long du deuxième set, a frappé lors du jeu décisif pour revenir à hauteur de son adversaire. Il a fallu attendre la toute fin de la dernière manche pour connaître le dénouement de la rencontre. En effet, Lorenzo Musetti a craqué sur son dernier jeu de service, permettant à Kamil Majchrzak, après avoir sauvé deux balles de débreak, de sceller le sort du match (6-2, 6-7, 6-4 en 2h15’). Pour une place en finale, le Polonais défiera la dernière tête de série en lice, le Finlandais Emil Ruusuvuori. Ce dernier n’a eu besoin que de deux manches pour écarter Jiri Vesely, tête de série numéro 4. Avec le break en poche dès l’entame du match, le 87eme mondial a fait la course en tête pour conclure le premier set sur un jeu blanc. Un scenario quasiment identique a marqué le début de la deuxième manche, permettant à Emil Ruusuvuori de mener trois jeux à un. Après avoir manqué une première balle de match sur le service du Tchèque, le Finlandais a finalement mis un terme au suspense sur sa propre mise en jeu (6-3, 6-4 en 1h18’).

E.Ymer et J.Sousa se sont joués de Travaglia et Altmaier

Dans la partie haute du tableau, les têtes de série n’ont pas plus eu voix au chapitre. Tout d’abord, Daniel Altmaier a vu son parcours prendre fin lors de son duel avec João Sousa. Breakée dès le deuxième jeu, la tête de série numéro 5 du tournoi a tenté en vain de réagir après avoir sauvé une balle de double break. Toutefois, le Portugais n’a pas attendu de servir pour le gain de la manche pour prendre l’avantage dans la rencontre. Le deuxième set s’est également joué sur un seul break. Dans le quatrième jeu, à force d’insister, le 137eme joueur mondial a fait céder l’Allemand pour alors mener trois jeux à un. Jamais inquiété sur sa mise en jeu, João Sousa a déroulé pour conclure à sa première balle de match (6-2, 6-3 en 1h14’). Son adversaire en demi-finale sera Elias Ymer. Le Suédois, 163eme mondial, a pris le meilleur sur Stefano Travaglia, tête de série numéro 8. Ce dernier a pris le meilleur départ avec un break précoce pour mener trois jeux à un. Toutefois, Elias Ymer a immédiatement réagi pour revenir à trois jeux partout. Remportant les trois derniers jeux, ce dernier a viré en tête mais la deuxième manche n’a pas été du même acabit. En effet, durant douze jeux, les deux adversaires ont tenu coûte-que-coûte leur service sans avoir la moindre balle de break à signer. Le jeu décisif qui a suivi s’est décidé sur un seul point. A deux partout, Elias Ymer est allé prendre le service de Stefano Travaglia et, à sa première balle de match, a validé son billet pour le dernier carré (6-4, 7-6 en 1h29’).



PUNE (Inde, ATP 250, dur extérieur, 442 976€)

Tenant du titre (en 2020) : Jiri Vesely (RTC)



Demi-finales

E.Ymer (SUE, Q) - J.Sousa (POR)

Ruusuvuori (FIN, n°6) - Majchrzak (POL)



Quarts de finale

E.Ymer (SUE, Q) bat Travaglia (ITA, n°8) : 6-4, 7-6 (4)

J.Sousa (POR) bat Altmaier (ALL, n°5) : 6-2, 6-3

Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Vesely (RTC, n°4) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Musetti (ITA, n°2) : 6-2, 6-7 (5), 6-4



Huitièmes de finale

E.Ymer (SUE, Q) bat Karatsev (RUS, n°1) : 6-2, 7-6 (3)

Travaglia (ITA, n°8) bat Bhambri (IND) : 6-3, 6-2

J.Sousa (POR) bat Mager (ITA, n°3) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Altmaier (ALL, n°5) bat Albot (MOL) : 3-6, 6-4, 6-4



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Kopriva (RTC, Q) : 6-3, 6-3

Vesely (RTC, n°4) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Halys (FRA) : 6-3, 7-6 (7)

Musetti (ITA, n°2) bat Vukic (AUS) : 7-6 (3), 3-6, 6-3



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

E.Ymer (SUE, Q) bat Moroni (ITA, Q) : 7-5, 3-6, 6-4

Bhambri (IND) bat Kovalik (SLQ) : 6-7 (10), 6-2, 7-5

Travaglia (ITA, n°8) bat Ramanathan (IND, WC) : 7-6 (7), 4-6, 6-3



Mager (ITA, n°3) - Bye

J.Sousa (POR) bat Kadhe (IND, WC) : 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2

Albot (MOL) bat Gaio (ITA) : 6-2, 7-6 (3)

Altmaier (ALL, n°5) bat Gunneswaran (IND, WC) : 7-6 (5), 6-2



Ruusuvuori (FIN, n°6) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 7-6 (11)

Kopriva (RTC, Q) bat Ilkel (TUR) : 6-4, 6-2

Zapata Miralles (ESP) bat Novak (AUT) : 6-4, 6-1

Vesely (RTC, n°4) - Bye



Halys (FRA) bat Berankis (LIT, n°7) : 6-1, 6-2

Majchrzak (POL) bat Clarke (GBR, Q) : 6-3, 7-5

Vukic (AUS) bat Grenier (FRA) : 2-6, 6-2, 7-6 (4)

Musetti (ITA, n°2) - Bye