ATP : Nadal « très pessimiste » pour une reprise normale du circuit

Au moment où se déroule le tournoi virtuel du Masters 1000 de Madrid , l'incertitude plane toujours au sujet d'une éventuelle reprise du circuit ATP et WTA en cette année 2020. Avec aucun tournoi prévu pour le moment avant mi-juillet, l'espoir est notamment de pouvoir disputer l'US Open et Roland-Garros.

Interrogé sur une reprise possible de la compétition dimanche à l'occasion d'un chat organisé par la Fédération espagnole ce dimanche, Rafael Nadal ne se montre guère optimiste : « Je suis très pessimiste quant à la possibilité que le circuit puisse reprendre une activité normale (...) Dans le tennis, vous devez voyager chaque semaine, séjourner à l’hôtel, aller dans différents pays… Même si les matches sont joués sans public, l’organisation d’une compétition nécessite la participation de nombreuses personnes. Au niveau international, je vois un sérieux problème ».



L'ancien numéro 1 mondial ne s'arrête pas au simple cas du tennis et se montre conscient que cette crise provoque également de gros remous sur le plan économique : « Nous avons vécu un mois et demi très dur, avec de nombreuses pertes irréparables et d’autres moins importantes, mais qui vont provoquer une grande souffrance dans la société sur le plan économique, j’espère que cela ne durera que quelques mois ».