Madrid : Monfils forfait pour le tournoi virtuel

Il y a beau ne plus avoir de vraies compétions sportives depuis le début de la pandémie de coronavirus, les compétitions virtuelles qui les ont remplacées n’empêchent pas les forfaits de dernière minute chez les sportifs. Ainsi, Romain Bardet avait déclaré forfait vendredi pour l’étape du Tour de Suisse virtuel en raison de problèmes de connexion. Ce dimanche, c’est un autre type de forfait qu’a annoncé Gaël Monfils. Le tennisman français devait participer au tournoi virtuel de Madrid, de lundi à jeudi, avec 16 hommes et 16 femmes qui vont s’affronter sur Playstation 4 via le jeu Tennis World Tour. Répartis en poules de quatre, les deux premiers de chaque groupe disputeront ensuite des quarts de finale, des demies et la finale, et tous les matchs seront diffusés sur Facebook Gaming. Et c’est là que le bât blesse pour Gaël Monfils : « Désolé mais je ne pourrai pas participer au tournoi de Madrid virtuel en raison de problèmes de droits entre les plateformes de streaming. Je souhaite le meilleur à tous les joueurs et j’espère pouvoir jouer la prochaine fois ». Le tennisman français a en effet lancé sa chaîne Twich, une autre plateforme de streaming, depuis le début du confinement. C’est son compatriote Benoit Paire qui le remplace dans la phase de poules, où il retrouvera Rafael Nadal, Andy Murray et Denis Shapovalov.

150 000 euros à gagner, ou à donner

Rappelons que les autres participaient sont Dominic Thiem Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, David Goffin, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer et Frances Tiafoe chez les hommes et Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Bianca Andreescu Belinda Bencic, Kiki Bertens, Dona Vekic Angelique Kerber, Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard et Sorana Cirstea chez les femmes. La dotation sera de 150 000 euros pour le vainqueur du tournoi masculin et 150 000 euros pour la gagnante du tournoi féminin, et les gagnants pourront reverser la somme qu’ils souhaitent à un fonds destiné à aider les joueurs les moins bien classés, qui souffrent actuellement.