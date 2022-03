ATP : Nadal sera à Barcelone avant Roland-Garros

Rafael Nadal peaufine son calendrier. Avant de retrouver son tournoi du Grand Chelem fétiche, à savoir Roland-Garros, pour un potentiel quatorzième futur sacre, l'Espagnol, aujourd'hui âgé de 35 ans et éliminé en demi-finales l'an passé par Novak Djokovic, disputera le tournoi ATP 500 de Barcelone, d'après l'annonce effectuée par les organisateurs de cette compétition, pas plus tard que ce mercredi.

Une épreuve programmée pour le mois prochain, et qui débutera même dès le 16 avril, soit un petit peu plus d'un mois avant le début de Roland-Garros, programmé pour la fin du mois de mai. Aujourd'hui quatrième joueur mondial, le Majorquin connaît parfaitement bien ce tournoi de Barcelone, pour l'avoir déjà remporté à douze reprises, depuis son premier sacre qui date déjà de 2005.

RAFA is IN ✅

The Twelve-time champion @rafaelnadal will play at 2022 #BCNOpenBS



📅 April 16-24



¡Vamos! 💪🏻 pic.twitter.com/FOSt4sc0Dn



— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) March 2, 2022

Nadal est invaincu cette saison

Dans ce même communiqué annonçant cette nouvelle, l'Espagnol David Ferrer, ancien joueur professionnel, avec notamment une finale lors de l'édition 2013 de Roland-Garros, et désormais directeur de ce fameux tournoi, a ainsi notamment déclaré : "Avoir Rafa à Barcelone est très excitant pour le tournoi et les attentes seront élevées pour savoir jusqu'où il peut aller." Depuis l'entame de cette saison 2022 de tennis, l'Espagnol Rafael Nadal est en très grande forme. Le Majorquin a disputé un total de trois tournois, pour trois trophées soulevés.

Le plus prestigieux reste évidemment celui de l'édition 2022 de l'Open d'Australie, lors du mois de janvier dernier, avec une victoire renversante en finale face au Russe Daniil Medvedev, après avoir pourtant été mené deux sets à zéro. Ce qui a ainsi permis au principal intéressé de décrocher son 21eme titre du Grand Chelem et dépasser le Suisse Roger Federer mais également le Serbe Novak Djokovic. Juste avant, Nadal avait remporté un tournoi à Melbourne, avant donc de récidiver, pas plus tard que ce dimanche 27 février, du côté d'Acapulco. En quinze rencontres déjà disputées cette saison, l'Espagnol est donc tout simplement invaincu.