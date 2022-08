ATP - Montréal : Mannarino renversé par Sinner

Il a joué crânement sa chance. Ce mercredi, le Français Adrian Mannarino, 70eme joueur mondial et issu des qualifications, a été éliminé au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal au Canada, sur dur, par l'Italien Jannik Sinner, 12eme joueur mondial et tête de série n°7, en trois manches (2-6, 6-4, 6-2) et 2h05 de jeu. Dans la première manche, l'Italien avait été breaké d'entrée. Avant de perdre un second service au pire des moments. Ce qui a alors permis au Français de conclure, à sa deuxième opportunité (6-2).

Une balle de match pour Sinner

Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les huit premiers jeux. A ce moment-là, c'est cette fois le Tricolore qui a alors craqué au pire des moments, en perdant alors son service. Dans la foulée, le Transalpin a alors conclu et égalisé à une manche partout (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, Adrian Mannarino a été breaké d'entrée et n'a pas su convertir sa balle de débreak obtenue dans la foulée. Et encore au pire des moments, le moins bien classé des deux a alors à nouveau craqué, perdant un deuxième et dernier service. Dans la foulée, Jannik Sinner a mis un point final à cette rencontre (6-2).