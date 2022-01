ATP - Melbourne : Nadal solide pour son retour sur les courts

Retour gagnant pour Rafael Nadal. "Je suis désolé pour lui, mais il connaissait les conditions". Nadal a surtout fait parler de lui ce jeudi en sermonnant son rival Novak Djokovic, invité à quitter l'Australie alors qu'il venait tout juste d'y mettre les pieds avant que son recours ne lui permette finalement de bénéficier d'un sursis. Mais la journée a également été marquée par le grand retour du Majorquin sur les courts. Touché à un pied puis opéré, Nadal n'était plus apparu en match officiel depuis son élimination du 6 août dernier au deuxième tour du tournoi de Washington face au Sud-Africain Lloyd Harris. A l'époque, il revenait alors déjà de deux mois sans jouer, le temps de se remettre notamment de sa défaite en demi-finales contre Djokovic dans son jardin de Roland-Garros. Jeudi, cinq mois après sa défaite face à Harris dans la capitale américaine, le numéro 6 mondial a retrouvé la compétition.

Nadal coince en fin de seconde set mais se reprend

MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Huitièmes de finale

1er tour

Mannarino (FRA)

Paire (FRA, n°5)

Un retour gagnant pour Nadal,. Le joueur aux vingt titres en Grand Chelem, naturellement tête de série numéro 1 de ce tournoi inscrit au calendrier de préparation de l'Open d'Australie, s'est montré particulièrement solide dans la première manche, au cours de laquelle son service et son coup droit ont fait beaucoup de mal à son adversaire, classé au 104eme rang mondial.Après avoir mené 5-2, il a en effet coincé et laissé Berankis revenir dans la partie. Le Taureau de Manacor, déjà au point physiquement, a néanmoins réussi son retour, qu'il devra confirmer en quarts de finale face à l'Australien Popyrin ou le Néerlandais Griekspoor.bat Berankis (LIT, Q) : 6-2, 7-5Popyrin (AUS) - Griekspoor (PBS)bat Goffin (BEL, n°4) : 7-5, 6-3bat Thompson (USA) : 7-6 (3), 5-7, 6-3McDonald (USA, n°8) - Van de Zandschulp (PBS)bat Bagnis (ARG) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Laaksonen (SUI, LL) : 6-1, 7-5Cressy (USA, Q) - Opelka (USA, n°2)- Byebat Giron (USA) : 7-5, 6-4bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 6-3bat Koepfer (ALL, n°7) : 6-3, 6-4- Byebat Seppi (ITA, LL) : 6-4, 6-7 (6), 6-3bat O'Connell (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-4bat Baez (ARG, LL) : 7-6 (2), 6-1bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3bat: 6-4, 6-3bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 5-7, 6-3- Byebat: 4-6, 6-3, 5-2 abandonbat Anderson (AFS) : 6-4, 6-4bat Hijikata (JAP, Q) : 6-3, 6-0- Bye