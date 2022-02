ATP - Marseille : Gasquet s'offre Ymer

Un gros test face à Rublev



MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)

Richard Gasquet a fini par se venger. Alors que Mikael Ymer avait éliminé le Français la semaine dernière en quart de finale à Montpellier, ce dernier s'est bien repris ce lundi à Marseille.Après un début de match équilibré, le 76eme mondial a fait la différence en prenant le service d'Ymer à 3-3 et s'est ensuite procuré une première balle de match à 5-3, avant de finalement conclure sur son service lors du jeu suivant. Dans la deuxième manche, Gasquet s'est fait breaker sur un jeu blanc à 2-3 et a ensuite été mené 5-2, mais n'a rien lâché.Après avoir sauvé une balle de set sur le service du Suédois, le Français a débreaké, puis a inscrit les trois jeux suivants, en prenant donc une nouvelle fois la mise en jeu du 75eme mondial, pour conclure l'affaire en deux sets sans trop trembler.Dans l'autre rencontre du jour, l'Italien Stefano Travaglia est venu à bout du Suisse Henri Laaksonen en trois sets (6-2, 6-7, 7-6) et 2h28 de jeu.