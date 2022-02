Benjamin Bonzi trace sa route. Ce mercredi, le Français, 69eme joueur mondial et tête de série n°9, s'est qualifié pour les huitièmes de finales du tournoi ATP 250 de Marseille, sur dur intérieur, après avoir éliminé le Polonais Kamil Majchrzak, 79eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (1), 6-4) et 1h39 de jeu. Dans la première manche, le Français a réussi un break blanc d'entrée, avant de se faire débreaker dans la foulée et de manquer une opportunité de reprendre le service de son adversaire d'un jour tout de suite après. Les deux hommes se sont ensuite neutralisés jusqu'à disputer un tie-break. Un jeu décisif survolé par le Tricolore (7-6 (1)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Benjamin Bonzi a dû sauver trois balles de break d'entrée, puis trois autres dans la foulée. Finalement, au meilleur des moments, soit à 5-4, le 69eme joueur mondial s'y est repris à quatre fois, mais il a pris un nouveau service au Polonais, synonyme de gain de cette rencontre (6-4). En huitièmes de finale, il retrouvera son compatriote Pierre-Hugues Herbert.

Karatsev réussit son entrée en lice

Aslan Karatsev repart de l'avant. Après deux éliminations d'entrée à Pune et Rotterdam, ce mercredi, le Russe, 15eme joueur mondial et tête de série n°4, a parfaitement réussi son entrée en lice, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Marseille, sur dur intérieur, contre le Danois Holger Rune, 90eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-6 (1)) et 2h08 de jeu. Dans la première manche, après sauvé une balle de break d'entrée, le Russe n'a pas su convertir une seule des quatre qu'il a obtenues dans la foulée. A 3-3, Aslan Karatsev a de nouveau été mis en difficulté sur son service, à deux reprises, avant de breaker enfin son adversaire, dans la foulée. Pour ensuite conclure à sa première opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après deux nouvelles balles de break à 4-4, le mieux classé des deux est parvenu à ses fins sur le service suivant de son adversaire. Mais, au moment de service pour le gain du match, le 15eme joueur mondial a déjoué, perdant son avantage malgré deux premières balles sauvées. A 6-5, le Danois a bataillé, se procurant même cinq balles de break, synonymes de balles d'égalisation à une manche partout. Incapable de parvenir à ses fins, Holger Rune a ensuite laissé filer le jeu décisif (7-6 (1)).



MARSEILLE (France, ATP 250, dur intérieur, 622 610€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Huitièmes de finale

Tsitsipas (GRE, n°1) - Gaston (FRA)

Machac (RTC, Q) - Safiullin (RUS, Q)

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Tsonga (FRA, WC)

Travaglia (ITA) - Ivashka (BIE, n°5)



Bonzi (FRA, n°9) - Herbert (FRA)

Karatsev (RUS, n°4) bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (1)

Griekspoor (PBS, n°6) ou Pouille (FRA, WC) - Albot (MOL)

Gasquet (FRA) - Rublev (RUS, n°2)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Bye

Gaston (FRA) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-4

Machac (RTC, Q) bat Dzumhur (BOS, Q) : 1-6, 6-3, 6-1

Safiullin (RUS, Q) bat Popyrin (AUS, n°7) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)



Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye

Tsonga (FRA, WC) bat Simon (FRA, WC) : 6-2, 6-4

Travaglia (ITA) bat Laaksonen (SUI) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (1)

Ivashka (BIE, n°5) bat Gombos (SLQ) : 7-6 (5), 6-3



Bonzi (FRA, n°9) bat Majchrzak (POL) : 7-6 (1), 6-4

Herbert (FRA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 7-6 (5), 7-5

Rune (DAN) bat Bergs (BEL, Q) : 1-6, 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Griekspoor (PBS, n°6) - Pouille (FRA, WC)

Albot (MOL) bat Novak (AUT, Alt) : 3-6, 7-5, 6-1

Gasquet (FRA) bat M.Ymer (SUE) : 6-4, 7-5

Rublev (RUS, n°2) - Bye