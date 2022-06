ATP - Majorque : Kecmanovic sorti d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce dimanche, le Serbe Miomir Kecmanovic, 30eme joueur mondial et tête de série n°7, a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Majorque en Espagne, sur gazon, après sa défaite contre le Slovaque Alex Molcan, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h26 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, le Serbe s'est pourtant procuré deux balles de break, puis deux autres dans la foulée. Finalement, au pire des moments, soit à 6-5, Miomir Kecmanovic a alors perdu son service, offrant ainsi, du même coup, la première manche à son adversaire du jour (7-5).

Karatsev passe également

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, là encore, à 1-1, le mieux classé des deux s'est procuré une balle de break. Et là, de nouveau au pire des moments, le 30eme joueur mondial a de nouveau craqué, à 5-4. En face, le Slovaque s'y est repris à deux fois avant de mettre un point final à cette rencontre (6-4). Qualification également pour le Russe Aslan Karatsev, 38eme joueur mondial, qui a battu l'Espagnol Jaume Munar, 75eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (3-6, 6-1, 6-3) et 1h52 de jeu. C'est également bon pour l'Américain Mackenzie McDonald, 53eme joueur mondial, qui a sorti le Portugais Joao Sousa, 57eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 7-5, 6-1) et 2h09 de jeu.