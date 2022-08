Cette année, le Citi Open accueillera un seul membre du top 10 du classement ATP : le Russe Andrey Rublev. Cependant, à Washington, le plateau s'annonce relevé avec notamment la présence du Polonais Hubert Hurkacz, ainsi que des Américains Taylor Fritz et Reilly Opelka, du Bulgare Grigor Dimitrov ou encore du Canadien Denis Shapovalov. Vainqueur l'an dernier, l'Italien Jannik Sinner sera lui absent, car actuellement en lice au tournoi d'Umag (Croatie). L'Australien Nick Kyrgios, finaliste à Wimbledon, et le Britannique Andy Murray seront deux des attractions de la semaine. Du côté des Français, on retrouvera Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino et Benoit Paire.



WASHINGTON (Etats-Unis, ATP 500, dur, 2 061 626 €)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Kozlov (USA, WC) - Draper (GBR)

Goffin (BEL) - Sock (USA)

Cressy (USA, n°13) - Bye



Rune (DAN, n°9) - Bye

Gojowczyk (ALL) - Paire (FRA)

Wolf (USA, WC) - Daniel (JAP, Q)

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Fritz (USA, n°3) - Bye

Wu (TAI, Q) - Popyrin (AUS)

Edmund (GBR, PR) - Watanuki (JAP, Q)

Evans (GBR, n°16) - Bye



De Minaur (AUS, n°11) - Bye

Nishioka (JAP) - Brooksby (USA)

Koepfer (ALL, Q) - Kwon (CdS)

Khachanov (RUS, n°7) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°8) - Bye

Duckworth (AUS) - Gojo (CRO, Q)

Bonzi (FRA) - Eubanks (USA, WC)

Tiafoe (USA, n°10) - Bye



Paul (USA, n°14) - Bye

Kyrgios (AUS) - Giron (USA)

Kudla (USA) - Mmoh (USA, Q)

Opelka (USA, n°4) - Bye



Dimitrov (BUL, n°5) - Bye

Mannarino (FRA) - Klahn (USA, WC)

Korda (USA) - Ivashka (BIE)

Baez (ARG, n°12) - Bye



Karatsev (RUS, n°15) - Bye

Murray (GBR) - M.Ymer (SUE)

McDonald (USA) - Ruusuvuori (FIN)

Hurkacz (POL, n°2) - Bye



Cette semaine, au Mexique, on retrouvera notamment le numéro un mondial, le Russe Daniil Medvedev, de retour sur les courts après avoir raté Wimbledon, ainsi qu'un autre membre du top 10 du classement ATP, le Canadien Felix Auger-Aliassime (9eme). Respectivement tenant du titre et finaliste l'an dernier, le Britannique Cameron Norrie et l'Américain Brandon Nakashima seront également présents à Los Cabos. A noter également, que si l'Italien Fabio Fognini (titré en 2018) est inscrit dans le tableau principal, ce n'est pas le cas de l'Argentin Diego Schwartzmann (vainqueur en 2019), ce dernier étant forfait. Côté Français, Quentin Halys est le seul engagé d'entrée et, grâce au forfait de Fabio Fognini, a été promu tête de série numéro 9.



LOS CABOS (Mexique, ATP 250, dur, 900 325 €)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Hijikata (AUS, Q) - Pacheco Mendez (MEX, WC)

Bagnis (ARG) - Escobedo (USA)

Berankis (LIT) - Halys (FRA, n°9)



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Hanfmann (ALL) - Thompson (AUS)

Laaksonen (SUI) - Purcell (AUS, Q)

Uchida (JAP, Q) - Nakashima (JAP, n°6)



Etcheverry (ARG, n°8) - Kubler (AUS)

Albot (MDA) - Lopez (ESP, WC)

Chappell (USA, Q) - Tseng (TAI)

Norrie (GBR, n°3) - Bye



Kokkinakis (AUS, n°7) - Verdasco (ESP)

Villanueva (ARG, LL) - Johnson (USA)

Hernandez (MEX, WC) - Millman (AUS)

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye