ATP : Les tableaux de Majorque et Eastbourne

Privé de Wimbledon, Daniil Medvedev termine sa saison sur gazon du côté de Majorque, où il s'était imposé l'année dernière et où il sera tête de série n°1. Mais le Russe aura fort à faire, avec la présence de Stefanos Tsitsipas, des Espagnols Pablo Carreno Busta et Roberto Bautista Agut ou encore de l'imprévisible Nick Kyrgios dans le tableau. Un seul Français a fait le déplacement aux Baléares : Benjamin Bonzi, qui affrontera un qualifié d'entrée puis, en cas de victoire, Denis Shapovalov, qui n'a plus gagné un match depuis son succès sur Rafael Nadal à Rome (dans les conditions que l'on sait, l'Espagnol étant blessé au pied).



MAJORQUE (Espagne, ATP 250, gazon, 951 745€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Munar (ESP, WC) - Karatsev (RUS)

Kyrgios (AUS) - Djere (SER)

Bautista Agut (ESPP, n°5) - Q



Carreno Busta (ESP, n°4) - Bye

Delbonis (ARG) - Q

Griekspoor (PBS) - Lopez (ESP, WC)

Molcan (SLQ) - Kecmanovic (SER, n°7)



Baez (ARG, n°8) - Q

Altmaier (ALL) - Lajovic (SER)

Q - Bonzi (FRA)

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Van de Zandschulp (PBS, n°6) - Giron (USA)

McDonald (USA) - Sousa (POR)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye



Ivashka (BIE) - Ruusuvuori (FIN)



EASTBOURNE (Angleterre, gazon, ATP 250, 697 405€)

Tenant du titre : Alex de Minaur (AUS)



1er tour

