ATP : Les tableaux de Halle et du Queen's

Halle n'a pas le bonheur d'accueillir son maitre, Roger Federer. Recordman de titre dans le tournoi avec pas moins de dix lignes à son palmarès, le Suisse n'est pas encore apte à revenir à la compétition. Le numéro 2 mondial Daniil Medvedev est quant à lui présent et fait office de tête de série numéro 1 sur le gazon allemand. Il débutera face au Belge David Goffin tandis que Stefanos Tsitsipas (n°2) affrontera en ouverture l'un des deux Français présents : Benjamin Bonzi. Le Grec veut rebondir après s'être arrêté en quarts de finale à Stuttgart. Andrey Rublev, troisième tête de série et adversaire du Géorgien Nikoloz Basilashvili au 1er tour, arrive à Halle en tant que finaliste sortant. Il avait alors été battu à ce stade de la compétition par Ugo Humbert. Le joueur tricolore, 48eme au classement ATP, entamera la défense de son titre face à un qualifié.



HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 2 275 275 €)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Goffin (BEL)

Ivashka (BIE) - Struff (ALL, WC)

Qualifié - Molcan (SLQ)

Fucsovics (HUN) - Bautista Agut (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°3) - Basilashvili (GEO)

Otte (ALL) - Kecmanovic (SER)

Djere (SER) - Squire (ALL, WC)

Karatsev (RUS) - Khachanov (RUS, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Qualifié

Qualifié - Humbert (FRA)

McDonald (USA) - Qualifié

Giron (USA) - Auger-Aliassime (CAN, n°4)



Carreño Busta (ESP, n°6) - Rune (DAN)

Korda (USA) - Garin (CHI)

Kyrgios (AUS, WC) - Altmaier (ALL)

Bonzi (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°2)



Les courts du Queen's, rendez-vous incontournable de la saison sur herbe, sont désertés par les Français. Aucun ne participe à cette édition 2022 qui voit Casper Ruud, tête de série numéro 1, faire son retour à la compétition après sa finale à Roland-Garros. Le tirage au sort lui a réservé l'invité britannique Ryan Peniston pour son entrée en lice. Les autres meilleures têtes de série, à savoir le tenant du titre Matteo Berrettini (n°2) et l'Américain Taylor Fritz (n°4), croiseront le fer en début de semaine avec des locaux, respectivement Daniel Evans et Jack Draper. Ce n'est pas le cas du meilleur Britannique au classement mondial, Cameron Norrie (n°3), pour qui l'entrée en matière sera loin d'être évidente face à Grigor Dimitrov. Andy Murray, ancien numéro 1 mondial et joueur le plus titré à Londres, est également de la partie. La légende britannique qui a fait tomber Stefanos Tsitsipas la semaine passée à Stuttgart, lancera son aventure devant Lorenzo Sonego.



QUEEN'S (Grande-Bretagne, ATP 500, gazon, 2 275 275 €)

Tenant du titre : Matteo Berrettini (ITA)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Peniston (GBR, WC)

F.Cerundolo (ARG) - Martinez (ESP)

Brooksby (USA) - Krajinovic (SER)

Qualifié - Schwartzman (ARG, n°5)



Fritz (USA, n°4) - Draper (GBR, WC)

Qualifié - Qualifié

Musetti (ITA) - Bublik (KAZ)

Broady (GBR, WC) - Cilic (CRO, n°7)



Opelka (USA, n°8) - De Minaur (AUS)

Ramos-Viñolas (ESP) - Davidovich Fokina (ESP)

Qualifié - Van de Zandschulp (PBS)

Dimitrov (BUL) - Norrie (GBR, n°3)



Shapovalov (CAN, n°6) - Paul (USA)

Tiafoe (USA) - Wawrinka (SUI, PR)

Murray (GBR) - Sonego (ITA)

Evans (GBR) - Berrettini (ITA, n°2)