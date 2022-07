ATP - Kitzbühel : Thiem prend son quart

Il a dû s'employer. Ce mercredi, l'Autrichien Dominic Thiem, 199eme joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Kitzbühel en Autriche, sur terre battue, après sa victoire contre son compatriote Sebastian Ofner, 235eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (6-2, 3-6, 6-3) et 1h59 de jeu. Dans la première manche, Dominic Thiem a effectué un break blanc d'entrée. A 1-2, Sebastian Ofner a alors eu deux opportunités d'effacer son handicap, avant de sauver une balle de double-break dans la foulée. Et finalement, au pire des moments, soit à 4-2, et malgré une première balle sauvée, le moins bien classé des deux a cédé une ultime fois son service. Dans la foulée, et même s'il s'est repris à deux fois, le mieux classé des deux a conclu cette première manche (6-2). Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux.

Karatsev et Sousa prennent la porte

A 3-2, le 199eme joueur mondial a sauvé une balle de break avant de céder sur la seconde. Un avantage qui a alors permis au 235eme joueur mondial d'aller conclure et égaliser à une manche partout, sur un ultime jeu blanc (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, jusqu'à 2-2, aucun des deux joueurs n'a alors remporté son service. Et à nouveau au pire des moments, soit à 4-3, le joueur issu des qualifications a cédé un ultime service. Au moment de conclure, dans la foulée, Dominic Thiem a, dans un premier temps, dû sauver deux balles de débreak avant de conclure sur sa deuxième balle de match (6-3). Eliminations, en revanche, du Russe Aslan Karatsev, 37eme joueur mondial et tête de série n°4, face au Serbe Dusan Lajovic, 80eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h31 de jeu et du Portugais Joao Sousa, 61eme joueur mondial et tête de série n°8, sorti par le Tchèque Jiri Lehecka, 68eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (6), 1-6, 6-3) et 2h26 de jeu.