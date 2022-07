ATP - Kitzbühel : Sousa en huitièmes

Pas de mauvaise surprise pour Joao Sousa au premier tour du tournoi de Kitzbühel. Tête de série n°7 en Autriche, où il clôt sa saison sur terre battue, le Portugais a dominé le qualifié tchèque Vit Kopriva, classé plus de 100 rangs derrière lui (61eme contre 159eme), sur le score de 6-1, 7-5 en 1h30. Il a servi 6 aces et n'a été breaké qu'une seule fois, pour s'imposer assez facilement. Sousa a pris le service adverse à 0-0, 3-1 et 5-1 dans le premier set, puis a mené 4-1 dans le deuxième. Kopriva est parvenu à revenir à 4-4, mais le Portugais l'a finalement breaké au meilleur moment, à 6-5. Prochain adversaire : un autre Tchèque, Jiri Lehecka.