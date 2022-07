Quatre Espagnols sont présents en huitièmes de finale du tournoi de Kitzbühel, et ils sont déjà trois à avoir assuré leur place en quarts. A commencer par Albert Ramos Vinolas, tête de série n°5, qui s'est défait du Péruvien Juan Pablo Varillas : 6-3, 6-4 en 1h34. Le 52eme mondial a bien servi, avec 4 aces au compteur et trois balles de break sauvées sur trois, et s'est imposé en breakant à 1-0 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième. Demi-finaliste à Gstaad la semaine passée, "ARV" affrontera pour une place dans le dernier carré son compatriote Pedro Martinez, tête de série n°7. Le 49eme mondial a disposé de l'Argentin Federico Coria sur le score de 6-3, 6-3 en 1h25. Contrairement à Ramos-Vinolas, il n'a pas régné au service, concédant trois fois sa mise en jeu en trois occasions pour son adversaire. Mais Martinez a réussi à faire la différence sur le service adverse, breakant deux fois en fin de premier set alors qu'il était mené 4-3, puis deux fois en fin de deuxième set alors que le score état de 3-3.

Bautista Agut n'a pas tremblé

Toujours la moitié haute du tableau, c'est Roberto Bautista Agut qui a tenu son rang de tête de série n°3, en ralliant également les quarts de finale. Le n°20 mondial a éliminé le n°145 et invité par les organisateurs, Jurij Rodionov : 6-1, 6-4 en 1h19. "RBA" a servi 6 aces, 59% de premières balles et a sauvé la seule balle de break que s'est procuré son adversaire. Il lui a pris son service à 2-1 et 4-1 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième pour l'emporter.