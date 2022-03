Pour sa douzième participation au Masters 1000 d'Indian Wells, Richard Gasquet n'ira pas plus loin que le premier tour. Le Français, 81eme mondial, s'est incliné dès son entrée en lice face au joueur classé cinq rangs devant lui, Oscar Otte. L'Allemand, huitième de finaliste surprise du dernier US Open, s'est imposé 6-2, 1-6, 6-3 en 1h34 au terme d'un match un peu décousu, marqué par sept breaks. Le Biterrois, pour son premier match depuis près d'un mois, est passé complètement à côté de son début de match, avec deux breaks concédés d'entrée. Mais il s'est très bien repris et a breaké son adversaire à deux reprises à son tour dans le deuxième set pour égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans la troisième, où Gasquet a breaké le premier pour mener 2-1, mais Otte a débreaké dans la foulée (2-2). Le Français s'est procuré deux nouvelles occasions de prendre le service adverse sur le jeu suivant, mais les a manquées, et à 3-4, c'est lui qui craqué sur sa mise en jeu, et Otte n'a pas tremblé pour conclure et s'offrir un deuxième tour contre Hubert Hurkacz.

Et Paire s'écroula...

Le cauchemar se poursuit pour Benoit Paire, qui n'a plus gagné un match depuis le deuxième tour de l'Open d'Australie et a subi une sixième défaite de suite ce vendredi contre Dominik Koepfer, classé deux rangs devant lui (51eme contre 53eme). L'Allemand s'est imposé 2-6, 7-5, 6-4 en 2h21 après avoir sauvé quatre balles de match ! Le Français, auteur de 8 aces et 15 doubles-fautes durant cette rencontre, semblait avoir le match bien en main lorsqu'il menait 6-2, 5-2, mais il a complètement craqué ensuite (même s'il n'a pas pété les plombs, pour une fois...) ! Paire a manqué quatre balles de match sur son service à 5-3 dans le deuxième set, pour finalement perdre cinq jeux de suite. Il a donc fallu jouer un troisième set, où le Français est revenu de 0-2 à 2-2, mais il a encore perdu son service lors du cinquième jeu et n'a jamais pu revenir. Encore une défaite dans un match "imperdable" pour Paire, qui va avoir bien du mal à s'en remettre.

Humbert balayé par Rune

La mauvaise journée des Tricolores à Indian Wells s’est poursuivie lors du duel opposant Ugo Humbert à Holger Rune. Mieux entré dans le match, le Norvégien a eu d’entrée deux balles de break mais a dû attendre le cinquième jeu pour s’emparer du service du Français. Dans l’incapacité de réagir et de mettre en difficulté le 86eme mondial, Ugo Humbert a concédé la première manche sur son propre engagement et à la première opportunité de conclure obtenue par Holger Rune. L’ascendant pris par le Norvégien n’a alors pas tardé à se confirmer. En effet, ce dernier a converti sa toute première balle de break de la deuxième manche afin de mener très rapidement trois jeux à rien. Comme lors du premier set, Ugo Humbert n’a jamais été en mesure de revenir, ne parvenant à inscrire que deux points au maximum lors des jeux de service de son adversaire. Holger Rune, quant à lui, n’a pas fait de sentiments et, comme pour sceller le sort de la première manche, c’est sur le service du Français que le Norvégien est allé conclure la rencontre (6-3, 6-2 en 1h01’). Matteo Berrettini, tête de série numéro 6, sera son prochain adversaire.

Mannarino n’a pas tenu face à Nakashima

Après un quart de finale à Dallas puis à Delray Beach, la tournée nord-américaine se complique pour Adrian Mannarino. Eliminé d’entrée à Acapulco, le Tricolore a subi le même sort à Indian Wells face à Brandon Nakashima, face auquel il restait sur une victoire au deuxième tour du tournoi de Delray Beach. L’Américain, 80eme mondial, a démarré tambour battant avec le break pris dès le premier jeu de service d’Adrian Mannarino. Ce dernier n’a alors pas su trouver la faille dans l’engagement de son adversaire, se retrouvant sans moyen de recoller. Brandon Nakashima est ensuite allé chercher le premier set sur le service de son adversaire. Dos au mur, Adrian Mannarino a réagi avec le break dès le premier jeu de la deuxième manche. Toutefois, l’Américain a recollé à deux jeux partout… pour mieux perdre à nouveau son service dans la foulée. Revenu à quatre jeux partout, Brandon Nakashima a ensuite été emmené au jeu décisif. Un tiebreak indécis qui s’est terminé par six points perdus au service, offrant à l’Américain la victoire à sa première balle de match (6-2, 7-6 en 1h41’). Frances Tiafoe, tête de série numéro 28, sera sur son chemin au deuxième tour.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - Machac (RTC, Q)

Krajinovic (SER) - Monfils (FRA, n°26)

Alcaraz (ESP, n°19) - McDonald (USA)

Wolf (USA, Q) - Bautista Agut (ESP, n°15)



Norrie (GBR, n°12) - Martinez (ESP)

Fognini (ITA) - Basilashvili (GEO, n°18)

Khachanov (RUS, n°25) - Brooksby (USA)

Sock (USA, WC) - Tsitsipas (GRE, n°5)



Nadal (ESP, n°4) - Korda (USA)

Coria (ARG) - Evans (GBR, n°27)

Opelka (USA, n°17) - Musetti (ITA)

Davidovich Fokina (ESP) - Shapovalov (CAN, n°13)



Sinner (ITA, n°10) - Djere (SER)

Bonzi (FRA) - Sonego (ITA, n°21)

Delbonis (ARG, n°32) - Kyrgios (AUS, WC)

Eubanks (USA, Q) - Ruud (NOR, n°8)



Berrettini (ITA, n°6) - Rune (DAN, Q)

Bagnis (ARG) - Harris (AFS, n°30)

Cilic (CRO, n°24) - Kecmanovic (SER)

Van de Zandschulp (PBS) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)



Carreno Busta (ESP, n°16) - Munar (ESP, Q)

Majchrzak (POL) - Fritz (USA, n°20)

De Minaur (AUS, n°29) - Millman (AUS, LL)

Paul (USA) - Zverev (ALL, n°3)



Rublev (RUS, n°7) - Koepfer (ALL)

Nakashima (USA) - Tiafoe (USA, n°28)

Karatsev (RUS, n°22) - Johnson (USA, WC)

Otte (ALL) - Hurkacz (POL, n°11)



Schwartzman (ARG, n°14) - Ruusuvuori (FIN)

Querrey (USA, WC) - Isner (USA, n°23)

Bublik (KAZ, n°31) - Murray (GBR, WC)

Thompson (AUS) - Dimitrov (BUL, n°33)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Machac (RTC, Q) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 7-5

Krajinovic (SER) bat Lajovic (SER) 7-5, 4-6, 6-1

Monfils (FRA, n°26) - Bye



Alcaraz (ESP, n°19) - Bye

McDonald (USA) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (11), 7-5

Wolf (USA, Q) bat Gaston (FRA) : 7-5, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Norrie (GBR, n°12) - Bye

Martinez (ESP) bat J.Sousa (POR, LL) : 6-4, 7-5

Fognini (ITA) bat Andujar (ESP) : 3-6, 6-3, 6-3

Basilashvili (GEO, n°18) - Bye



Khachanov (RUS, n°25) - Bye

Brooksby (USA) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-4

Sock (USA, WC) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-1

Tsitsipas (GRE, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°4) - Bye

Korda (USA) bat Kokkinakis (GRE, Q) : 6-3, 6-4

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-4, 7-6 (5)

Evans (GBR, n°27) - Bye



Opelka (USA, n°17) - Bye

Musetti (ITA) bat Giron (USA) : 6-3, 7-5

Davidovich Fokina (ESP) bat Coric (CRO) : 6-7 (5), 6-0, 7-5

Shapovalov (CAN, n°13) - Bye



Sinner (ITA, n°10) - Bye

Djere (SER) bat Kwon (CdS) : 2-6, 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 7-5

Sonego (ITA, n°21) - Bye



Delbonis (ARG, n°32) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) bat Baez (ARG) : 6-4, 6-0

Eubanks (USA, Q) bat Cressy (USA) : 5-7, 7-6 (8), 6-4

Ruud (NOR, n°8) - Bye



Berrettini (ITA, n°6) - Bye

Rune (DAN, Q) bat Humbert (FRA) : 6-3, 6-2

Bagnis (ARG) bat Laaksonen (SUI) : 6-3, 7-6 (4)

Harris (AFS, n°30) - Bye



Cilic (CRO, n°24) - Bye

Kecmanovic (SER) bat Broady (GBR, Q) : 6-4, 4-6, 6-4

Van de Zandschulp (PBS) bat Sandgren (USA, Q) : 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°16) - Bye

Munar (ESP, Q) bat Shang (CHN, Q) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) bat Bedene (SLO) : 6-1, 7-5

Fritz (USA, n°20) - Bye



De Minaur (AUS, n°29) - Bye

Millman (AUS, LL) bat Struff (ALL) : 7-6 (6), 6-4

Paul (USA) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-4, 6-4

Zverev (ALL, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°7) - Bye

Koepfer (ALL) bat Paire (FRA) : 2-6, 7-5, 6-4

Nakashima (USA) bat Mannarino (FRA) : 6-2, 7-6 (4)

Tiafoe (USA, n°28) - Bye



Karatsev (RUS, n°22) - Bye

Johnson (USA, WC) bat Altmaier (ALL) : 6-3, 7-6 (3)

Otte (ALL) bat Gasquet (FRA) : 6-2, 1-6, 6-3

Hurkacz (POL, n°11) - Bye



Schwartzman (ARG, n°14) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Querrey (USA, WC) bat Griekspoor (PBS) : 6-7 (3), 6-2, 6-4

Isner (USA, n°23) - Bye



Bublik (KAZ, n°31) - Bye

Murray (GBR, WC) bat Daniel (JAP, Q) : 1-6, 6-2, 6-4

Thompson (AUS) bat Goffin (BEL) : 4-6, 7-5, 7-6 (3)

Dimitrov (BUL, n°33) - Bye