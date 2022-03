ATP - Indian Wells : Gasquet déjà dehors

Pour sa douzième participation au Masters 1000 d'Indian Wells, Richard Gasquet n'ira pas plus loin que le premier tour. Le Français, 81eme mondial, s'est incliné dès son entrée en lice face au joueur classé cinq rangs devant lui, Oscar Otte. L'Allemand, huitième de finaliste surprise du dernier US Open, s'est imposé 6-2, 1-6, 6-3 en 1h34 au terme d'un match un peu décousu, marqué par sept breaks. Le Biterrois, pour son premier match depuis près d'un mois, est passé complètement à côté de son début de match, avec deux breaks concédés d'entrée. Mais il s'est très bien repris et a breaké son adversaire à deux reprises à son tour dans le deuxième set pour égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans la troisième, où Gasquet a breaké le premier pour mener 2-1, mais Otte a débreaké dans la foulée (2-2). Le Français s'est procuré deux nouvelles occasions de prendre le service adverse sur le jeu suivant, mais les a manquées, et à 3-4, c'est lui qui craqué sur sa mise en jeu, et Otte n'a pas tremblé pour conclure et s'offrir un deuxième tour contre Hubert Hurkacz.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 841 344€)

Tenant du titre : Cameron Norrie (GBR)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Machac (RTC, Q) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 7-5

Krajinovic (SER) bat Lajovic (SER) 7-5, 4-6, 6-1

Monfils (FRA, n°26) - Bye



Alcaraz (ESP, n°19) - Bye

McDonald (USA) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (11), 7-5

Wolf (USA, Q) bat Gaston (FRA) : 7-5, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Norrie (GBR, n°12) - Bye

Martinez (ESP) bat J.Sousa (POR, LL) : 6-4, 7-5

Fognini (ITA) bat Andujar (ESP) : 3-6, 6-3, 6-3

Basilashvili (GEO, n°18) - Bye



Khachanov (RUS, n°25) - Bye

Brooksby (USA) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-4

Sock (USA, WC) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-1

Tsitsipas (GRE, n°5) - Bye



Nadal (ESP, n°4) - Bye

Korda (USA) bat Kokkinakis (GRE, Q) : 6-3, 6-4

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-4, 7-6 (5)

Evans (GBR, n°27) - Bye



Opelka (USA, n°17) - Bye

Musetti (ITA) bat Giron (USA) : 6-3, 7-5

Davidovich Fokina (ESP) bat Coric (CRO) : 6-7 (5), 6-0, 7-5

Shapovalov (CAN, n°13) - Bye



Sinner (ITA, n°10) - Bye

Djere (SER) bat Kwon (CdS) : 2-6, 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 7-5

Sonego (ITA, n°21) - Bye



Delbonis (ARG, n°32) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) bat Baez (ARG) : 6-4, 6-0

Eubanks (USA, Q) bat Cressy (USA) : 5-7, 7-6 (8), 6-4

Ruud (NOR, n°8) - Bye



Berrettini (ITA, n°6) - Bye

Humbert (FRA) - Rune (DAN, Q)

Bagnis (ARG) - Laaksonen (SUI)

Harris (AFS, n°30) - Bye



Cilic (CRO, n°24) - Bye

Broady (GBR, Q) - Kecmanovic (SER)

Sandgren (USA, Q) -Van de Zandschulp (PBS)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°16) - Bye

Munar (ESP, Q) bat Shang (CHN, Q) : 6-3, 6-4

Majchrzak (POL) - Bedene (SLO)

Fritz (USA, n°20) - Bye



De Minaur (AUS, n°29) - Bye

Millman (AUS, LL) - Struff (ALL)

Kukushkin (KAZ, Q) - Paul (USA)

Zverev (ALL, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°7) - Bye

Koepfer (ALL) - Paire (FRA)

Mannarino (FRA) - Nakashima (USA)

Tiafoe (USA, n°28) - Bye



Karatsev (RUS, n°22) - Bye

Johnson (USA, WC) - Altmaier (ALL)

Otte (ALL) bat Gasquet (FRA) : 6-2, 1-6, 6-3

Hurkacz (POL, n°11) - Bye



Schwartzman (ARG, n°14) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 6-3, 6-3

Griekspoor (PBS) - Querrey (USA, WC)

Isner (USA, n°23) - Bye



Bublik (KAZ, n°31) - Bye

Murray (GBR, WC) bat Daniel (JAP, Q) : 1-6, 6-2, 6-4

Thompson (AUS) - Goffin (BEL)

Dimitrov (BUL, n°33) - Bye