ATP - Halle : Medvedev dispose facilement de Goffin au 1er tour

Le nouveau numéro un mondial n'avait pas de temps à perdre. En effet, ce mercredi, Daniil Medvedev s'est montré expéditif à Halle en dominant David Goffin en deux sets (6-3, 6-2) et 1h06 de jeu. Programmé en première rotation sur la OWL Arena, ce dernier match comptant pour le 1er tour du tournoi allemand a vu le Russe ne laisser presque aucune chance à son adversaire du jour. Peu inquiété sur ses services (seulement deux balles de break à sauver), celui qui a repris les commandes du classement ATP lundi dernier a en revanche pris une première fois la mise en jeu du Belge, à 2-1 dans la première manche, et a ensuite su conserver son avance pour conclure quelques jeux plus tard. Par la suite, le natif de Moscou a déroulé, alors que le 39eme mondial n'a pas tenu la distance. Ainsi, grâce à deux nouveaux breaks coup sur coup, Medvedev s'est définitivement envolé vers la victoire en menant rapidement 4-0 dans le deuxième set.

Medvedev s'illustre sur gazon

Derrière, si Goffin s'est repris et a notamment eu une balle de débreak, cela n'a pas freiné le récent finaliste à S'-Hertogenbosch (défaite contre la sensation Tim van Rijthoven). Peu après, le Russe a finalement mis un terme à cette rencontre sur sa deuxième balle de match. Malheureusement privé de Wimbledon pour des raisons géopolitiques, le vainqueur de l'US Open 2021 semble en tout cas s'éclater sur gazon et va donc poursuivre son chemin à Halle. Au 2eme tour, ce dernier a désormais rendez-vous jeudi avec le Biélorusse Ilya Ivashka, tombeur du local Jan-Lennard Struff (3-6, 6-3, 7-6). De son côté, après son 3eme tour à Roland-Garros, Goffin a lui raté ses débuts sur herbe et tentera peut-être de rebondir la semaine prochaine lors d'un nouveau tournoi sur la surface afin d'arriver avec quelques repères lors du troisième Grand Chelem de la saison, qui débute fin juin.