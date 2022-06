ATP - Halle : Les résultats et le tableau

HALLE (Allemagne, ATP 500, gazon, 2 275 275€)

Tenant du titre : Ugo Humbert (FRA)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Goffin (BEL)

Ivashka (BIE) - Struff (ALL, WC)

Griekspoor (PBS, Q) - Molcan (SLQ)

Fucsovics (HUN) - Bautista Agut (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°3) - Basilashvili (GEO)

Otte (ALL) - Kecmanovic (SER)

Djere (SER) - Squire (ALL, WC)

Karatsev (RUS) - Khachanov (RUS, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Cressy (USA, Q)

Albot (MOL, Q) - Humbert (FRA)

McDonald (USA) - Huesler (SUI, Q)

Giron (USA) - Auger-Aliassime (CAN, n°4)



Carreño Busta (ESP, n°6) bat Rune (DAN) : 6-3, 7-6 (5)

Korda (USA) - Garin (CHI)

Kyrgios (AUS, WC) - Altmaier (ALL)

Bonzi (FRA) - Tsitsipas (GRE, n°2)