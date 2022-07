ATP - Gstaad : Berrettini s'offre Thiem et une onzième finale

L'incroyable série de victoires de Matteo Berrettini se poursuit ! Opéré de la main droite en mars, le joueur italien de 26 ans a remporté son douzième match de suite ce samedi en demi-finale à Gstaad. Après avoir gagné les tournois sur gazon de Stuttgart et du Queen's, puis avoir été contraint à renoncer à Wimbledon en raison d'un test covid positif,Face à l'Autrichien, retombé à la 274eme place mondiale, qu'il avait déjà battu trois fois sur cinq, Berrettini a livré un match très solide. Il a facilement remporté la première manche en prenant deux fois le service adverse et en sauvant une balle de break à 2-0. Puis dans le deuxième, Thiem a tenu jusqu'à 2-2, avant de connaitre un gros trou noir et se faire breaker deux fois (2-5). Berrettini a cédé l'un de ses breaks d'avance (4-5), mais il est parvenu à conclure sur sa deuxième balle de match. Il disputera donc dimanche la onzième finale ATP de sa carrière (7 victoires - 3 défaites), alors que Dominic Thiem, qui a joué sa première demi-finale depuis mai 2021, va se consoler en faisant un bond au classement pour retrouver le Top 200 lundi.