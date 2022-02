ATP - Dubaï : Rublev renverse Hurkacz et verra la finale

Plus d'informations à suivre.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



Finale

Vesely (RTC, Q) ou Shapovalov (CAN, n°6) - Rublev (RUS, n°2)



Demi-finales

Vesely (RTC, Q) - Shapovalov (CAN, n°6)

Rublev (RUS, n°2) bat Hurkacz (POL, n°5) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)



Quarts de finale

Vesely (RTC, Q) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-6 (4)

Shapovalov (CAN, n°6) bat Berankis (LIT, Q) : 7-6 (4), 6-3

Hurkacz (POL, n°5) bat Sinner (ITA, n°4) : 6-3, 6-3

Rublev (RUS, n°2) bat McDonald (USA) : 2-6, 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (2)

Vesely (RTC, Q) bat Bautista Agut (ESP, n°8) : 6-2, 6-4

Berankis (LIT, Q) bat Popyrin (AUS, LL) : 6-4, 7-6 (7)

Shapovalov (CAN, n°6) bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-3



Hurkacz (POL, n°5) bat Molcan (SLQ, LL) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°4) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-2

McDonald (USA) bat Krajinovic (SER) : 6-4, 7-6 (7)

Rublev (RUS, n°2) bat Kwon (CdS) : 4-6, 6-0, 6-3



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3

Khachanov (RUS) bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5

Vesely (RTC, Q) bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 6-4



Popyrin (AUS, LL) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3

Berankis (LIT, Q) bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)

Shapovalov (CAN, n°6) bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-4, 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1

Molcan (SLQ, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3

Murray (GBR, WC) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



McDonald (USA) bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3

Krajinovic (SER) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2

Rublev (RUS, n°2) bat Evans (GBR) : 6-4, 7-5