ATP - Dubaï : Première victoire de la saison pour Djokovic

DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

1er tour

Deux mois et demi que Novak Djokovic n'avait plus remporté un match ! Depuis son succès sur Marin Cilic en Coupe Davis le 3 décembre, le Serbe n'avait pas joué en compétition, suite à son expulsion du territoire australien car il n'était pas vacciné, ce qui l'a privé du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. De retour sur le circuit à Dubaï, où la vaccination n'est pas obligatoire pour participer au tournoi et où le public lui a réservé une belle ovation, le n°1 mondial a disposé de Lorenzo Musetti (58eme) au premier tour, sans montrer le moindre signe d'un joueur en manque de rythme.Auteur de 5 aces, 2 doubles-fautes et 56% de premières balles, Djokovic s'est montré globalement solide, même s'il a dû défendre sept balles de break : trois à 3-1 dans le premier set et quatre à 3-2 dans le deuxième set. Il a pris le service adverse à 2-1 dans la première manche et à 1-1 et 5-3 dans la deuxième pour aller décrocher cette première victoire de la saison. Une première victoire importante, car Daniil Medvedev, qui joue à Acapulco cette semaine, peut lui ravir la place de n°1 mondial en cas de succès au Mexique. Au prochain tour, Djokovic aura droit à un test d'envergure, face à Karen Khachanov ou Alex de Minaur.bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3Khachanov (RUS) - de Minaur (AUS)bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)- Bautista Agut (ESP, n°8)Popyrin (AUS, LL) - Basilashvili (GEO)Struff (ALL) - Berankis (LIT, Q)bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)Fucsovics (HUN) - Shapovalov (CAN, n°6)Hurkacz (POL, n°5) - Bublik (KAZ)Molcan (SLQ, LL) - Harris (AFS)bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5Davidovich Fokina (ESP) - Sinner (ITA, n°4)Karatsev (RUS, n°7) - McDonald (USA)bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4Ivashka (BIE) - Kwon (CdS)Evans (GBR) - Rublev (RUS, n°2)