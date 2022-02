ATP - Delray Beach : Norrie prive Opelka du doublé et s'adjuge son troisième titre sur le circuit

Cent pour cent de réussite et troisième titre pour Cameron Norrie (26 ans). Vainqueur la saison dernière à Los Cabos (Mexique) et lors du Masters 1000 d'Indian Wells, son plus beau titre en carrière jusqu'à maintenant, le Britannique n'avait encore pas remporté le moindre tournoi cette saison. Il faut dire qu'il n'avait pas non plus encore eu l'opportunité de disputer de finale en 2022. Et contrairement à la saison dernière (six finales, mais seulement deux victoires), la première finale a été la bonne pour Norrie, qui s'est imposé en deux sets (7-6, 7-6 en 1h49 de jeu) ce dimanche à Delray Beach face à l'un des hommes en forme du moment Reilly Opelka. Vainqueur la semaine dernière à Dallas, le géant américain espérait bien faire le doublé d'ailleurs en remportant dimanche son quatrième tournoi sur le circuit, mais il en a été privé par le Britannique et numéro 13 mondial avant le début du tournoi quand Opelka occupait lundi dernier le 20eme rang. Quart de finaliste la semaine passée à Rotterdam, où il s'était incliné face au futur vainqueur Felix Auger-Aliassime, Norrie a dominé le barbu de plus de deux mètres dans les deux jeux décisifs de cette finale. Le natif de Johannesbourg (Afrique du Sud) a remporté nettement les deux. Réputé pour ses qualités de serveur, Opelka a réussi 25 aces dimanche, mais cela n'a pas suffi pour faire le doublé.



DELRAY BEACH (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 585 308€)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



Finale

Norrie (GBR, n°1) bat Opelka (USA, n°2) : 7-6 (1), 7-6 (4)



Demi-finales

Norrie (GBR, n°1) bat Paul (USA, n°4, WC) : 6-3, 6-3

Opelka (USA, n°2) bat Millman (AUS) : 7-6 (8), 6-7 (3), 7-6 (4)



Quarts de finale

Norrie (GBR, n°1) bat Korda (USA, n°5) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)

Paul (USA, n°4, WC) bat Kozlov (USA, Q) : 6-3, 6-1

Millman (AUS) bat Dimitrov (BUL, n°3, WC) : 6-4, 6-4

Opelka (USA, n°2) bat Mannarino (FRA, n°7) : 7-6 (2), 3-6, 6-1



Huitièmes de finale

Norrie (GBR, n°1) bat Otte (ALL) : 6-3, 7-5

Korda (USA, n°5) bat Seppi (ITA) : 7-5, 6-3

Paul (USA, n°4, WC) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-2, 6-0

Kozlov (USA, Q) bat Johnson (USA) : 6-1, 6-3



Millman (AUS) bat Giron (USA) : 6-3, 7-6 (6)

Dimitrov (BUL, n°3, WC) bat Krueger (USA, Q) : 7-6 (4), 6-3

Mannarino (FRA, n°7) bat Nakashima (USA) : 6-4, 2-6, 7-5

Opelka (USA, n°2) bat Sock (USA, WC) : 6-7 (6), 7-6 (4), 6-1



1er tour

Norrie (GBR, n°1) - Bye

Otte (ALL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (8), 6-3

Seppi (ITA) bat Gojowczyk (ALL) : 7-5, 6-4

Korda (USA, n°5) bat Kokkinakis (AUS) : 6-4, 6-1



Paul (USA, n°4, WC) - Bye

Istomin (OUZ, Q) bat Querrey (USA) : 6-1, 7-6 (5)

Johnson (USA) bat Anderson (AFS) : 6-2, 6-7 (5), 6-2

Kozlov (USA, Q) bat Gomez (EQU, LL) : 4-6, 7-5, 6-3



Millman (AUS) bat Cressy (USA, n°8) : 6-7 (2), 7-6 (2), 7-6 (3)

Giron (USA) bat Sandgren (USA) : 7-5, 6-3

Krueger (USA, Q) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-4

Dimitrov (BUL, n°3, WC) - Bye



Mannarino (FRA, n°7) bat Broady (USA, Q) : 6-2, 6-3

Nakashima (USA) bat Kudla (USA) : 6-1, 6-1

Sock (USA, WC) bat Altmaier (ALL) : 2-6, 6-3, 6-4

Opelka (USA, n°2) - Bye