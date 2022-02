ATP - Cordoba : Tabilo créé la surprise face à Schwartzman

C’est sans doute la plus belle victoire de sa carrière jusqu’à présent. 144eme mondial et passé par les qualifications, le Chilien Alejandro Tabilo a pris le meilleur sur Diego Schwartzman, 14eme au classement ATP, pour se qualifier en finale du tournoi de Cordoba. Une rencontre que le natif de Toronto a parfaitement démarré, prenant deux fois le service de la tête de série numéro 1 pour mener quatre jeux à rien. Diego Schwartzman a alors réagi pour effacer un break de retard mais n’a pas pu aller plus loin. Malgré des difficultés à conclure et trois dernières balles de débreak à écarté, Alejandro Tabilo a conclu le premier set à sa deuxième opportunité. En difficulté, l’Argentin a réagi d’entrée dans la deuxième manche, prenant le service du Chilien pour mener deux jeux à rien. Toutefois, le 144eme mondial a eu de la ressource pour inverser la tendance et mener quatre jeux à deux en prenant deux fois le service de son adversaire. Mais, au moment de servir pour le match, Alejandro Tabilo a été rattrapé par l’enjeu et a vacillé. Diego Schwartzman n’a pas manqué l’occasion de recoller pour aller chercher un jeu décisif. Les deux joueurs ont alors tenu leur service, le Chilien manquant une première balle de match sur le service de l’Argentin. Toutefois, la deuxième est venu après avoir empoché un point de service de Diego Schwartzman. Cette fois, Alejandro Tabilo n’a pas craqué et a scellé le sort du match (6-3, 7-6 en 1h59’) et va disputer ce dimanche sa première finale sur le circuit ATP.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



Demi-finales

Tabilo (CHI, Q) bat Schwartzman (ARG, n°1) : 6-3, 7-6 (6)

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) - Londero (ARG, WC)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Galan Riveros (COL, Q) : 3-6, 6-0, 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat Baez (ARG) : 6-1, 7-6 (4)

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Sonego (ITA, n°4) : 7-6 (5), 7-5

Londero (ARG, WC) bat Milojevic (SER, LL) : 6-4, 7-5



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Munar (ESP) : 6-2, 3-6, 6-1

Baez (ARG) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-1, 6-1

Tabilo (CHI, Q) bat Taberner (ESP) : 6-2, 6-4



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Varillas (PER, Q) : 6-4, 2-3 abandon

Sonego (ITA, n°4) bat Carballes Baena (ESP) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Londero (ARG, WC) bat Martinez (ESP, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Milojevic (SER, LL) bat Etcheverry (ARG, WC) : 6-3, 7-6 (4)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Ficovich (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Dellien (BOL) : 7-5, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (6), 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 6-4, 6-1

Taberner (ESP) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-4, 6-2



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Varillas (PER, Q) bat Bagnis (ARG) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP) bat Rune (DAN) : 6-2, 6-4

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) bat Jarry (CHI, Q) : 2-6, 6-3, 6-4

Milojevic (SER, LL) - Bye