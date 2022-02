ATP - Cordoba : Ramos-Viñolas remporte son quatrième titre

Albert Ramos-Viñolas avait retenu la leçon. Battu l'année dernière en finale du tournoi argentin, face au local Juan Manuel Cerundolo, le vétéran espagnol n'a pas déchanté cette fois, ce dimanche, de nouveau à Cordoba. A 34 ans, le finaliste malheureux de 2021 a remporté son quatrième titre sur le circuit en s'imposant en trois sets (4-6, 6-3, 6-4, 2h43 de jeu) contre le Chilien Alejandro Tabilo, issu des qualifications et qui n'avait encore jamais disputé de finale. Un manque d'expérience du rendez-vous qui n'a pas empêché le 144eme au classement avant ce match (il occupe la 112eme place ce lundi) de prendre les devants dans cette finale face au chevronné Ramos-Viñolas, qui n'avait pourtant pas abandonné la moindre manche cette semaine en Argentine pour se hisser sur la dernière marche. Dos au mur, le Catalan a su réagir de très belle façon et remporter assez nettement les deux dernières manches, qui ont vu à chaque fois Tabilo mener 2-0 - pour remporter son deuxième match de la journée (il avait disputé sa demi-finale contre Londero quelques heures plus tôt). La victoire la plus importante pour Ramos-Viñola, qui profite de ce quatrième titre pour frapper aux portes du Top 30 ce lundi (il est 32eme), lui qui a occupé la 17eme place mondiale au plus fort de sa carrière.



CORDOBA (Argentine, ATP 250, terre battue, 539 514€)

Tenant du titre : Juan Manuel Cerundolo (ARG)



Finale

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Tabilo (CHI, Q) : 4-6, 6-3, 6-4



Demi-finales

Tabilo (CHI, Q) bat Schwartzman (ARG, n°1) : 6-3, 7-6 (6)

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Londero (ARG, WC) : 7-6 (4), 6-4



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Galan Riveros (COL, Q) : 3-6, 6-0, 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat Baez (ARG) : 6-1, 7-6 (4)

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Sonego (ITA, n°4) : 7-6 (5), 7-5

Londero (ARG, WC) bat Milojevic (SER, LL) : 6-4, 7-5



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Ficovich (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Munar (ESP) : 6-2, 3-6, 6-1

Baez (ARG) bat Garin (CHI, n°3) : 4-6, 6-1, 6-1

Tabilo (CHI, Q) bat Taberner (ESP) : 6-2, 6-4



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Varillas (PER, Q) : 6-4, 2-3 abandon

Sonego (ITA, n°4) bat Carballes Baena (ESP) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Londero (ARG, WC) bat Martinez (ESP, n°8) : 6-3, 7-6 (3)

Milojevic (SER, LL) bat Etcheverry (ARG, WC) : 6-3, 7-6 (4)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Ficovich (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 6-2

Galan Riveros (COL, Q) bat Dellien (BOL) : 7-5, 6-3

Munar (ESP) bat Paire (FRA, n°7) : 6-4, 7-5



Garin (CHI, n°3) - Bye

Baez (ARG) bat Verdasco (ESP) : 7-6 (6), 7-5

Tabilo (CHI, Q) bat F.Cerundolo (ARG, WC) : 6-4, 6-1

Taberner (ESP) bat Delbonis (ARG, n°5) : 6-4, 6-2



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Varillas (PER, Q) bat Bagnis (ARG) : 4-6, 6-4, 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP) bat Rune (DAN) : 6-2, 6-4

Sonego (ITA, n°4) - Bye



Martinez (ESP, n°8) bat Monteiro (BRE) : 4-6, 6-4, 7-5 (4)

Londero (ARG, WC) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-4

Etcheverry (ARG, WC) bat Jarry (CHI, Q) : 2-6, 6-3, 6-4

Milojevic (SER, LL) - Bye