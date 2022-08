Vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells au mois de mars, Taylor Fritz serait ravi de s'imposer également du côté de Cincinnati cet été, et l'Américain de 24 ans est en tout cas le premier joueur à se qualifier pour les quarts de finale. Opposé à Andrey Rublev, classé cinq rangs devant lui (13eme contre 8eme), et qu'il avait battu en demies lors de son triomphe californien, Fritz s'est imposé 6-7, 6-2, 7-5 après un combat de 2h28. Auteur de 13 aces (pour 6 doubles-fautes), le Californien a sauvé les six balles de break que s'est procuré le Russe, et n'a perdu la première manche qu'au tie-break (7-4), après avoir manqué une balle de set un peu plus tôt, à 5-4. Mais dans la deuxième manche, Fritz a haussé son niveau de jeu, et a également profité de la blessure à la jambe gauche de Rublev, qui a fait appel au kiné à 2-5, puis est rentré aux vestiaires après avoir perdu le set. Revigoré, le Russe a bien tenu pendant la troisième manche et s'est même procuré trois balles de 4-2, mais à 6-5 en faveur de Fritz, c'est lui qui a craqué sur son service et a offert le victoire à l'Américain. C'est donc Fritz qui sera opposé à Daniil Medvedev, alors que Rublev quittera le Top 1o, où il était installé depuis octobre 2020, lundi prochain.

Medvedev et Tsitsipas solides

Le n°1 mondial, assuré de rester sur le trône suite à la défaite précoce de Rafael Nadal, a éliminé Denis Shapovalov sur le score de 7-5, 7-5 en 1h46. Face au Canadien, qui l'avait déjà battu deux fois sur trois, le Russe a su se montrer solide au meilleur des moments : en fin de sets. Dans le premier, il a mené 3-1 puis a vu "Shapo" revenir à 4-4, mais il est parvenu à le breaker une fois de plus à 5-5, avant de conclure sans problème. Dans le deuxième, les deux joueurs ont gardé leur service jusqu'à... 5-5 où, une fois de plus, le n°1 mondial a mis la pression pour breaker et y est parvenu, remportant les six derniers points du match. Le voilà donc en quarts, face à un Taylor Fritz qu'il n'a encore jamais affronté sur le circuit ATP. Ca promet ! Pour Stefanos Tsitsipas aussi, la logique a été respectée. Le n°7 mondial a dominé le n°16 Diego Schwartzman, qui l'avait pourtant pourtant battu lors de leurs deux premières confrontations sur dur. Le Grec s'est imposé 6-3, 6-3 en 1h35, avec deux sets au scénario similaire. Tsitsipas a en effet débuté fort (4-0 dans le premier set, 5-2 dans le deuxième), puis a cédé un break d'avance, avant de conclure sans trop trembler. Il affrontera un Américain pour une place dans le dernier carré : John Isner. Le n°50 mondial a éliminé son compatriote Sebastian Korda sur le score de 7-6, 1-6, 7-6 en 2h01, en servant 20 aces et ne perdant que deux fois son service, dans le deuxième set.

Coric confirme

Au lendemain de sa victoire sur Rafael Nadal, Borna Coric affrontait un autre Espagnol, en la personne de Roberto Bautista Agut, et le Croate s'est de nouveau imposé. Retombé au 152eme rang mondial en raison d'une blessure à l'épaule, il l'a emporté 6-2, 6-3 en 1h21 contre le n°19, qu'il affrontait pour la première fois depuis quatre ans. Coric a servi 16 aces a et sauvé les cinq balles de break que s'est procuré son adversaire (toutes alors qu'il menait déjà 3-0 dans le premier set). Dans le deuxième, il a breaké à 1-1 et 5-3, et le voici donc en quarts de finale d'un Masters 1000 pour la première fois depuis Monte-Carlo 2019 ! Felix Auger-Aliassime ou Jannik Sinner, à qui il sera opposé vendredi, ont intérêt à se méfier, le Croate revient en grande forme !