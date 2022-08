ATP - Cincinnati : Coric s'offre Tsitsipas et son premier Masters 1000

Coric n'avait gagné que quatre matchs cette année...

Si quelqu'un a parié, en début de semaine passée, sur la victoire de Caroline Garcia et de Borna Coric dans le très relevé tournoi de Cincinnati, il doit être très riche aujourd'hui ! Alors que la Française a triomphé dans l'Ohio en sortant des qualifications, après avoir été éliminée d'entrée lors de son tournoi précédent, le Croate a lui aussi soulevé le vase blanc et vert remis au vainqueur, après une semaine de rêve. Entré dans le tableau principal grâce à son classement protégé, après avoir été absent de mars 2021 à mars 2022 pour cause d'opération à l'épaule droite, l'ancien n°12 mondial, 152eme au moment d'arriver à Cincinnati, a battu Stefanos Tsitsipas en finale.et n'aura donc perdu qu'un set pendant le tournoi, face à Nadal.Pour sa deuxième finale en Masters 1000 (il avait perdu à Shanghai contre Djokovic en 2018), Borna Coric a peut-être ressenti la pression au début du match face au Grec, qui disputait sa sixième finale à ce niveau, et s'est retrouvé mené 3-0. Mais petit à petit, après deux jeux blancs réussis sur son service, le Croate a repris confiance et a fini par débreaker pour revenir à 4-3. Il a ensuite sauvé trois balles de 5-3, puis s'est procuré une balle de break à 5-5. Mais c'est finalement au tie-break que s'est jouée la manche, et Coric n'a pas fait dans le détail, en l'emportant 7-0 ! Tsitsipas ne s'est pas laissé abattre et a eu trois balles de break pour entamer la deuxième manche, mais les a manquées. Il a ensuite égalisé à 2-2 après avoir sauvé trois balles de 3-1, mais ce fut le début de la fin pour le n°7 mondial, qui a ensuite perdu quatre jeux de suite.Le Croate, qui n'avait gagné que quatre matchs sur le circuit ATP cette année, se retrouve 29eme, sans le moindre point à défendre d'ici la fin de saison. Il sera tête de série à l'US Open et sans aucun doute l'un des joueurs à suivre. Quant à Tsitsipas, qui en est désormais à treize finales perdues pour neuf gagnées, il se console en revenant dans le Top 5.