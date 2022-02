Fognini et Delbonis poursuivent leur route



En octavos de final, Fabio Fognini 🇮🇹 venció a Pedro Martínez 🇪🇸 por 6-4 y 7-6 (5). En cuartos, el italiano enfrentará al ganador del cruce entre Pablo Andújar 🇪🇸 y Federico Delbonis 🇦🇷

Después de 8 años, Fognini volvió al triunfo en el Argentina Open pic.twitter.com/Tq0zUHVxQq



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Quarts de finale

2eme tour

1er tour



Paire (FRA)

Débuts compliqués pour Diego Schwartzman à Buenos Aires.(7-6, 7-6 en 2h24 de jeu) pour se défaire de l'Espagnol classé au 90eme rang mondial. Malgré un break d'avance dans la première manche, le finaliste malheureux du tournoi d'Anvers en octobre dernier a été contraint de disputer un premier jeu décisif, qu'il a remporté aisément (7-2). Dans la deuxième manche, c'est en revanche Munar qui a pris deux fois les devants, obligeant Schwartzman à revenir à chaque fois à hauteur pour s'éviter un troisième set. L'Argentin s'est néanmoins procuré une balle de match, à 5-4, qu'il n'a pas réussi à convertir. Il a donc été contraint de disputer un nouveau jeu décisif, qu'il a de nouveau remporté assez nettement (7-4). Le natif de la capitale argentine, où se déroule le tournoi, affrontera son compatriote Francisco Cerundolo, issu des qualifications et 107eme au classement mondial. Ce dernier, vainqueur du tournoi Challenger de Santa Cruz en début d'année, a disposé en trois sets (6-3, 3-6, 6-2) du Serbe Miomir Kecmanovic.Ce jeudi sur la terre battue de Buenos Aires, Fabio Fognini a disposé de Pedro Martinez au bout d'une bataille compliquée et longue de 2h06. Néanmoins, la tête de série numéro 4 du tournoi s'est sortie du piège tendu par l'Espagnol, notamment grâce à une première balle au service retrouvée dans la seconde manche (76%). Dans le jeu décisif, l'Italien s'est procuré une double balle de match qu'il a convertie à son second essai, sur sa mise en jeu (6-4, 7-6(5)). A souligner qu'il s'agissait de son entrée en lice dans le tournoi, son statut privilégié de tête de série lui a épargné le premier tour.ce jeudi. Solide sur ses jeux de service, l'Argentin a sauvé toutes les balles de break concédées et a réussi à convertir les siennes dans les deux sets pour remplir sa mission contre l'Espagnol (6-4, 6-4).Avec F.BRuud (NOR, n°1) - Coria (ARG)Fognini (ITA, n°4) - Delbonis (ARG, n°6)Verdasco (ESP) - Sonego (ITA, n°3)F.Cerundolo (ARG, Q) - Schwartzman (ARG, n°2)bat Carballes Baena (ESP) : 7-6 (2), 6-3bat Lajovic (SER, n°5) : 4-6, 7-5, 6-4bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-6(5)bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-4bat Monteiro (BRE) : 2-6, 6-3, 7-5bat Baez (ARG, WC) : 6-3, 6-3bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 3-6, 6-2bat Munar (ESP) : 7-6 (2), 7-6 (4)- Byebat Jarry (CHI, Q) : 7-6 (2), 6-2bat Cuevas (URU) : 6-1, 1-6, 6-3bat: 4-6, 6-4, 7-6 (3)- Byebat Tabilo (CHI) : 6-2, 6-4bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4bat Del Potro (ARG, WC) : 6-1, 6-3bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-3bat Dellien (BOL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1bat Rune (DAN, WC) : 7-6 (4), 6-3- Byebat Djere (SER, n°8) : 6-4, 1-6, 6-1bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-2bat Etcheverry (ARG, Q) : 6-4, 6-4- Bye