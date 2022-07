ATP - Bastad : Wawrinka déjà dehors

Ils sortaient tous les deux d'une décevante saison sur gazon, qui les a vus être éliminés dès le premier tour de Wimbledon, et ils se retrouvaient ce lundi pour la quatrième fois de leur carrière. Et alors que Stan Wawrinka avait remporté leurs trois précédents matchs (le dernier en 2017), c'est cette fois Pablo Carreno-Busta qui s'est imposé contre le Suisse au premier tour du tournoi sur terre battue de Bastad. Tête de série n°5 du tournoi suédois, l'Espagnol l'a emporté sur le score de 7-5, 6-4 en 1h24, en servant 63% de premières balles et sans avoir la moindre balle de break à défendre. "PCB" a pris le service adverse de Wawrinka (290eme mondial et invité par les organisateurs) à 5-5 dans le premier set et à 2-2 dans le deuxième. Même s'il a réussi 10 aces au cours de la rencontre, le triple vainqueur en Grand Chelem a cédé deux fois, et le voilà donc déjà dehors. On le reverra la semaine prochaine du côté de Gstaad, alors que Carreno-Busta affrontera son compatriote Ramos-Vinolas ou le qualifié argentin Etcheverry au tour suivant.