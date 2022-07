ATP - Bastad : Rublev domine Djere et rejoint les demi-finales

Rublev a su faire la différence

Absent à Wimbledon, Andrey Rublev a bien retrouvé le rythme sur la terre battue de Bastad. Le Russe, tête de série numéro 2, s’est qualifié pour le dernier carré aux dépens de Laslo Djere. Une rencontre que le numéro 8 mondial a démarré fort avec le break d’entrée mais, sur un jeu blanc, le Serbe a immédiatement fait son retard. Dès lors, les deux joueurs se sont neutralisés mais c’est bien Andrey Rublev qui a su revenir à la charge. A l’approche du jeu décisif, le Russe a haussé le ton pour prendre une nouvelle fois le service de Laslo Djere et engager pour le gain du set dans la foulée. Cette fois, le natif de Moscou n’a pas cédé et, à la première occasion, a pu virer en tête dans ce quart de finale.Laslo Djere a essayé de réagir dès l’entame du deuxième set. Sur le premier jeu de service de son adversaire, le 53eme joueur mondial a su se procurer deux balles de break mais sans parvenir à en convertir une. Andrey Rublev, de son côté, a fait preuve de patience et attendu le septième jeu pour faire basculer le match en sa faveur. A la deuxième balle de break, le Russe a creusé l’écart pour mener cinq jeux à trois. Mais, au moment de servir pour conclure la rencontre, Andrey Rublec a vacillé. Ecartant pas moins de quatre opportunités de débreak pour Laslo Djere, la tête de série numéro 2 à Bastad a attendu sa troisième balle de match pour s’adjuger la victoire (7-5, 6-4 en 1h30’) et rejoindre Sebastian Baez dans le dernier carré.