ATP - Bastad : Baez s'offre Rublev et se qualifie pour la finale

Il n'y a pas eu match, ou presque. Ce samedi, l'Argentin Sebastian Baez, 34eme joueur mondial et tête de série n°8, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 de Bastad en Suède, sur terre battue, après sa victoire, en demi-finale, contre le Russe Andrey Rublev, 8eme joueur mondial et tête de série n°2, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h16 de jeu. Dans la première manche, après trois premiers jeux équilibrés, c'est le Russe qui a donc craqué le premier. A 2-1, Andrey Rublev a sauvé deux premières balles de break, avant de devoir céder son service. Et au pire des moments, soit à 5-2, le mieux classé des deux a à nouveau perdu son service, synonyme de nouveau break pour son adversaire du jour, mais également de gain de la première manche pour ce dernier (6-2).

Troisième finale pour Baez

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, c'est d'entrée que le 8eme joueur mondial a cédé son service. A 4-2, la tête de série n°2 a eu un sursaut d'orgueil en débreakant, même s'il a dû s'y reprendre à trois fois pour cela. Mais, incapable d'enchaîner et surtout de confirmer, le Russe a à nouveau craqué au pire des moments, soit à 5-4 alors qu'il servait pour rester en vie dans cette rencontre. Malgré une première balle de match sauvée, Andrey Rublev n'a donc rien pu faire sur la seconde (6-4). De son côté, contre son compatriote Francisco Cerundolo, Sebastian Baez disputera sa troisième finale, toutes en 2022. Pour essayer d'être une deuxième fois titré après Estoril.