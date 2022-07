ATP - Atlanta : Direction les quarts de finale pour Mannarino

Making good on his second chance 👍

Lucky loser @AdrianMannarino defeats Martin 7-5 6-3 for his maiden Atlanta quarter-final.#AtlantaOpen pic.twitter.com/2PflvKpm6r



— Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2022

Mannarino a fini par trouver la solution

Adrian Mannarino ne fait pas de complexes. Eliminé au dernier tour des qualifications à Atlanta puis repêché après le forfait de Nick Kyrgios, le Français s’est invité en quarts de finale. Pour cela, le 78eme mondial a pris le meilleur sur Andres Martin, bénéficiaire d’une invitation et qui pointe au 736eme rang au classement ATP. L’Américain, qui participe à son tout premier tournoi sur le circuit principal, a tout de suite été à l’aise. Dès sa première balle de break, il a pris le service d’Adrian Mannarino pour mener trois jeux à rien et a même eu deux occasions de doubler la mise dans la foulée. Toutefois, Adrian Mannarino a su trouver les solutions pour inverser la tendance et égaliser à quatre jeux partout.Il n’a alors plus laissé la moindre aspérité au service que son adversaire aurait pu exploiter. Le Tricolore a saisi sa chance pour breaker à son tour puis conclure le premier set sur un jeu blanc. La deuxième manche a débuté avec aucun des deux joueurs qui n’a offert à l’autre l’occasion de prendre l’avantage. Une situation qui s’est poursuivie six jeux durant. C’est alors qu’Adrian Mannarino a fait jouer son expérience pour faire tourner le match définitivement en sa faveur. Enchaînant quatre jeux remportés consécutivement avec deux breaks en prime, le natif de Soisy-sous-Montmorency a scellé le sort de la rencontre à sa première balle de match (7-5, 6-3 en 1h25’). Adrian Mannarino va ainsi disputer son cinquième quart de finale en 2022 après Montpellier, Dallas, Delray Beach et s-'Hertogenbosch. Il devra faire face à Alex de Minaur, tête de série numéro 3, ou James Duckworth.