ATP - Atlanta : De Minaur opposé à Brooksby pour le titre

Brooksby corrige Tiafoe

Alex de Minaur a su inverser une tendance qui ne lui était pas favorable. L’Australien, tête de série numéro 3 à Atlanta, a su prendre le meilleur sur Ilya Ivashka mais ça n’a pas été simple. Parfaitement lancé avec le gain des trois premiers jeux, le 30eme mondial a alors vu le Biélorusse répliquer. Les deux joueurs se sont alors neutralisés jusqu’à l’arrivée de la pluie, qui a interrompu le match à cinq jeux partout. Au retour sur le court, Ilya Ivashka a tout de suite été dans le rythme, prenant le service d’Alex de Minaur puis concluant le premier set à sa cinquième occasion. Le 53eme mondial aurait pu poursuivre sur sa lancée mais il n’a pas su convertir ses deux balles de break d’entrée de deuxième manche. Alex de Minaur, lui, a moins tergiversé. Prenant une première fois le service de son adversaire, l’Australien a ensuite écarté une balle de débreak avant de relancer le match en égalisant à un set partout avec un nouveau break. La dernière manche a connu exactement le même scenario. Tout d’abord, Ilya Ivashka a eu deux occasions de prendre le service d’Alex de Minaur puis a cédé dans les quatrième et huitième jeux. L’Australien se qualifie ainsi pour la finale (5-7, 6-2, 6-2 en 2h23’).Pour le titre, Alex de Minaur savait qu’un Américain serait sur sa route. Ce sera Jenson Brooksby, tête de série numéro 6, qui a pris le meilleur sur son compatriote Frances Tiafoe, quatrième dans la hiérarchie. Le 43eme mondial a démarré la rencontre tambour battant, prenant d’entrée le service de son adversaire afin de mener trois jeux à rien. Si Frances Tiafoe a débloqué son compteur en tenant son service, il a cédé une deuxième fois avant de voir Jenson Brooksby conclure le premier set sur un jeu blanc. Un avantage que le Californien n’a pas mis beaucoup de temps à confirmer. A l’issue d’un premier jeu accroché, il est parvenu à prendre une nouvelle fois le service de Frances Tiafoe, le confirmant sans difficulté. Ce dernier n’a alors jamais été en mesure de se relancer, attendant le dernier jeu pour obtenir sa première et seule balle de break dans cette demi-finale après avoir écarté deux balles de match. Accrocheur, le 29eme joueur mondial a écarté trois nouvelles opportunité de voir son adversaire conclure le match mais la sixième a été la bonne (6-1, 6-4 en 1h36’). Après Newport l’an passé et Dallas en février dernier, Jenson Brooksby va disputer ce dimanche sa troisième finale, toujours sur le sol américain.