ATP - Acapulco : Medvedev bat Paire, Tsitsipas et Nadal qualifiés, Berrettini abandonne

Pour Benoit Paire, la tournée en Amérique latine est décidément bien compliquée. Cette fois, la marche semblait bel et bien haute. Après Cordoba, Buenos Aires et Rio de Janeiro, le Français, 49eme joueur mondial, a été éliminé pour son entrée en lice au tournoi ATP 500 d'Acapulco au Mexique, sur dur extérieur, par le Russe Daniil Medvedev, 2eme joueur mondial et tête de série n°1, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h42 de jeu. Dans la première manche, après deux premières balles de break d'entrée, le Russe est parvenu à un break blanc dans la foulée, non sans avoir dû sauver une balle de break sur ses deux premières mises en jeu. Fort de cet avantage toujours en poche, Daniil Medvedev l'a même accentué, au meilleur des moments, pour conclure (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, le 2eme joueur mondial a bel et bien été le premier à se faire breaker, à 2-2, malgré une première balle sauvée puis une balle de débreak dans la foulée. Benoît Paire a alors pu mener 4-3 mais sans parvenir à enchaîner. Car, il a fini par perdre les trois derniers jeux, et le match, dont deux de ses services avec un dernier, blanc, et malgré deux premières balles de débreak sauvées (6-4).

Tsitsipas poussé dans ses retranchements

Stefanos Tsitsipas a dû s'arracher. Finalement, le Grec, 4eme joueur mondial et tête de série n°3, a battu le Serbe Laslo Djere, 51eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (7), 7-6 (4)) et 2h15 de jeu, pour son entrée en lice au tournoi ATP 500 d'Acapulco aux Mexique, sur dur extérieur. Dans la première manche, les deux joueurs ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. A 3-3, le Grec a alors été le premier à se faire breaker, sans réussir, dans la foulée à recoller, malgré deux opportunités. A 5-4, au moment de servir pour le gain de cette première manche, le Serbe s'est procuré une balle de set, avant finalement de perdre son fameux service. Les deux hommes sont donc allés jusqu'à un premier tie-break. Laslo Djere s'est alors bien battu, avec même une deuxième balle de set en sa faveur. En face, Stefanos Tsitsipas s'en est lui aussi procuré deux avant d'avoir le dernier mot sur la troisième (7-6 (7)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, malgré une première balle sauvée, le 51eme joueur mondial a été breaké d'entrée, avant de sauver deux balles de double-break dans la foulée. A 5-4, alors qu'il servait pour le gain de ce match, le 4eme joueur mondial, malgré une première balle sauvée, a fini par perdre son avantage, pour ensuite disputer un second tie-break. Cette fois, ce jeu décisif a été à sens unique et la tête de série n°3 l'a conclu sur sa troisième balle de match (7-6 (4)).

Nadal n'a pas tremblé, Berrettini a abandonné

Rafael Nadal n'a pas été mis en danger. Pour son premier match depuis son titre à l'Open d'Australie, l'Espagnol, 5eme joueur mondial et tête de série n°4, a battu l'Américain Denis Kudla, 100eme joueur mondial et lucky loser, pour son entrée en lice au tournoi ATP 500 d'Acapulco au Mexique, sur dur extérieur, en deux manches (6-3, 6-2) et 1h17 de jeu. Dans la première manche, après deux premières balles de break d'entrée, l'Espagnol a effectué le break sur la mise en jeu suivante de son adversaire. Fort de cet avantage en poche, Rafael Nadal est ensuite allé conclure sur un ultime jeu blanc (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après deux premiers jeux équilibrés, le 5eme joueur mondial a alors accéléré, prenant les deux services suivants de l'Américain pur mener ensuite assez rapidement 5-1, avant d'aller conclure, là encore sur un ultime jeu blanc (6-2). En revanche, c'est déjà terminé pour Matteo Berrettini. Toujours en proie à des problèmes abdominaux, l'Italien, 6eme joueur mondial et tête de série n°5, a préféré abandonner lors de son premier tour, contre l'Américain Tommy Paul, 39eme joueur mondial. Après 1h12 de jeu, l'Italien avait remporté la première manche (6-4) mais était mené 5-1 dans la deuxième. De son côté, le Britannique Cameron Norrie, 12eme joueur mondial et tête de série n°6, a validé son ticket pour le tour suivant, après sa victoire contre l'Allemand Daniel Altmaier, 84eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (7-6 (5), 6-2) et 1h52 de jeu.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



Huitièmes de finale

Medvedev (RUS, n°1) - Andujar (ESP, PR)

Nishioka (JAP, Q) - Fritz (USA, n°7)

Nadal (ESP, n°4) - Kozlov (USA, LL)

Lajovic (SER) - Paul (USA)



Carreno Busta (ESP, n°8) - Giron (USA)

Wolf (USA, Q) - Tsitsipas (GRE, n°3)

Norrie (GBR, n°6) - Isner (USA)

Gojowczyk (ALL, LL) - A.Zverev (ALL, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Paire (FRA) : 6-3, 6-4

Andujar (ESP, PR) bat Hernandez (MEX, WC) : 6-0, 6-1

Nishioka (JAP, Q) bat Lopez (ESP) : 2-6, 6-0, 6-4

Fritz (USA, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Nadal (ESP, n°4) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Kozlov (USA, LL) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Lajovic (SER) bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5

Paul (USA) bat Berrettini (ITA, n°5) : 4-6, 5-1 abandon



Carreno Busta (ESP, n°8) bat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Giron (USA) bat Millman (AUS) : 7-6 (3), 2-0 abandon

Wolf (USA, Q) bat Sonego (ITA) : 3-6, 7-6 (7), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Djere (SER) : 7-6 (7), 7-6 (4)



Norrie (GBR, n°6) bat Altmaier (ALL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Isner (USA) bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, LL) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2