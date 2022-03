World Athletics suspend aussi les Russes et les Biélorusses

The World Athletics Council has today agreed to impose sanctions against the Member Federations of Russia and Belarus as a consequence of the invasion of Ukraine.

— World Athletics (@WorldAthletics) March 1, 2022

Une exclusion, y compris sous bannière neutre

La pluie de suspensions s'abattant sur les sportifs et les fédérations russes et biélorusses depuis plusieurs jours n'en finit pas. Ce mardi, après la FIS, World Rugby ou encore le patinage artistique, c'est la fédération internationale d'athlétisme qui a décidé d'exclure les athlètes de ces deux pays en conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Réuni ce mardi,de toutes ses compétitions, avec effet immédiat.Conséquence immédiate de cette mesure, les sportifs exclus ne pourront pas prendre part aux Championnats du monde de marche se tenant à Muscat dans le sultanat d'Oman à partir de ce vendredi. Un peu plus tard au cours du mois de mars (du 18 au 20), les Championnats du monde d'athlétisme en salle à Belgrade en Serbie n'accueilleront donc pas non plus les Russes et les Biélorusses.du 15 au 24 juillet à Eugene (Oregon) aux Etats-Unis.Suspendue et mise sur la touche depuis 2015 en raison de l'affaire de dopage à grande échelle, la fédération russe sera vraisemblablement bientôt accompagnée de la fédération biélorusse. Le prochain Conseil de World Athletics du 9 et 10 mars tranchera, ou non, dans ce sens. Quant aux athlètes russes. Une mesure qui s'appliquera, sans le moindre doute, tout autant aux sportifs biélorusses.